Kriegerkapelle wird in Hüsten Symbol für Weihnachten

Dr. Norbert Albersmeier sowie Claudia und Tristan Schulte aus Hüsten freuen sich über die Weihnachts-Alternative in der Gedächtniskapelle auf dem alten Friedhof in Hüsten.

Auch die Gemeinde St. Petri ist traurig wegen ausfallender Heiligabend-Gottesdienste - Lösung: Kapelle zur Krippe umfunktioniert.

Hüsten. Die Entscheidung kam spät – jetzt ist sie aber da: In allen Kirchen innerhalb des Pastoralen Raums Arnsberg wird es an Heilig Abend keine Präsenzgottesdienste geben. Trotzdem, so heißt es von Dechant Hubertus Böttcher aus Arnsberg, müsse niemand auf einen Weihnachtsgottesdienst verzichten, entsprechende Angebote würden über verschiedene Streaming-Angebote online gemacht. „Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht“, sagt Propst Böttcher. Für den Kirchenvorstand und die Organisationsteams der Katholischen Pfarrei Hüsten St. Petri kam die Nachricht ebenso plötzlich wie sie auch Enttäuschung hervorgerufen hat. Wochenlang hatte man sich über die Corona-konformen Möglichkeiten Gedanken gemacht und eine gute Lösung gefunden.

In Hüsten hat Pfarrer Daniel Meiworm zusammen dem Verwaltungsleiter der Gemeinde Andreas Molitor und weiteren Akteuren fieberhaft nach anderen Lösungen gesucht, etwas Weihnachten zu bieten – ohne einen Gottesdienst zu feiern. Dabei ist nach gemeinsamem Nachdenken die Kapelle auf dem alten Friedhof in Hüsten ins Blickfeld gerückt. Mit vereinten Kräften, die unter Beachtung der Corona-Schutzregeln dem alten Gemäuer zu Leibe rückten, wurde aus dem im Volksmund als „Kriegergedächtniskapelle“ bezeichneten Häuschen flugs eine Krippe der besonderen Art. Nicht die Ausstattung macht sie zu etwas Besonderem in diesen Zeiten, sondern die Idee, die dahinter steckt, da sind alle überzeugt.

Auf neutralem Boden

„Diese Krippe steht sozusagen auf neutralem Boden und ist zudem noch frei zugänglich“, beschreibt Gemeindereferent Michael Swoboda aus St. Petri. Am Ende eines langen Fußweges auf dem Friedhof an der St. Petri-Kirche gelegen ist das Häuschen buchstäblich zu einem Licht der Hoffnung geworden. „Die Botschaft, die hier vermittelt werden soll, ist wichtig“, sagt Dr. Norbert Albersmeier vom Kirchenvorstand St. Petri. „Friede den Menschen“, das sei besonders zu Weihnachten und erst recht in diesen Zeiten die zentrale Botschaft. In der Vorbereitung auf den kirchlichen Höhepunkt des Jahres seien vielen Ideen zum Fest nun den Bach ´runtergegangen, so Albersmeier, auf den geplanten Stadiongottesdienst und den dann gefundenen Ersatz in der Schützenhalle müsse jetzt auch verzichtet werden.

Hingucker an ungewöhnlicher Stelle

Dann also Krippe, haben sie sich in Hüsten überlegt und angepackt. Mit den Tannenbäumen der Familie Abraham aus Bachum, dem Stroh vom Bauern aus Müschede und einer ganz kleinen Abordnung von Krippenfiguren haben sie mit viel Liebe einen Hingucker an ungewöhnlicher Stelle geschaffen. Dabei, so Dr. Albersmeier, sei es ganz und gar nicht einfach gewesen, noch an Krippenfiguren zu kommen – so kurz vor dem Fest. Fünf Personen habe man kontaktiert, sei aber nicht erfolgreich gewesen. Pfarrer Daniel Meiworm habe über Internetrecherche einen kleinen Holzschnitzer in Marl aufgetan, die noch Figuren zu verkaufen hatte. Quasi über Nacht wurden so Josef, Maria und das Jesuskind in der kleinen Krippe für Hüsten organisiert. Für mehr – so versichern die Macher glaubhaft – wäre auch kaum Platz gewesen.

Wichtige symbolische Bedeutung

„Mit der Absage aller Gottesdienste haben wir uns für die Krippe entschieden“, bekräftigt Gemeindereferent Swoboda. Und konnte auf dem Weg dahin viele Menschen aus der Gemeinde mitnehmen: Helferinnen und Helfer im Alter zwischen 10 und 70 Jahren haben in Hüsten jetzt ihren Beitrag geleistet, die Weihnachtskrippe in einer Gedenkstätte für Gefallene des Ersten Weltkrieges aufzubauen. „Das hat auch eine wichtige symbolische Bedeutung“, sagt Norbert Albersmeier. Die Menschen, derer hier in der Kapelle gedacht werde, hätten Heiligabend 1918 vermutlich im Schützengraben verbrachte. Und selbst der Bruder seiner Großmutter sei hier namentlich verewigt worden, erinnert sich Albersmeier. Seit Dienstag ist die Krippe fertig geschmückt, nur das Christuskind ist zu Heiligabend später dazu gekommen. Ganztägig wird das Krippenbild nun von farbigen Strahlern beleuchtet und ist durch ein luftiges Türgitter gut zu sehen. „Das ist einfach eine tolle Idee, die Krippe hier aufzubauen und schön zu beleuchten“, freut sich auch Tristan Schulte, der zusammen mit seiner Mutter dabei geholfen hat.

Geistlicher Impuls in Postkartengröße

Am Gitter zur Kapelle hängt auch ein kleiner Kasten, aus dem sich alle Besucher einen geistlichen Impuls in Postkartengröße mitnehmen können. Neben dem Weihnachtsgruß an alle Christen von der Pfarrei St. Petri gibt es dort auch einen QR-Code, der auf eine Seite der Gemeinde-Homepage verweist. Dort liest und singt Pfarrer Daniel Meiworm aus der Weihnachtsgeschichte, und Bernadette und Peter Vollbracht singen und musizieren dazu. Mehr Weihnachten ist in dieser verrückten Zeit wohl kaum möglich. Längst schon haben auch unbekannte Besucher an der Krippe Gefallen gefunden, in den Kasten für die Info-Zettel eine Geld-Spende hinterlassen.