Der Fehler in der Telefonanlage ist behoben. Damit ist die Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis wieder zu erreichen. Eine Störung hatte das System am Dienstag für Stunden lahm gelegt. In dieser Zeit war aber der Polizeiruf 110 intakt.