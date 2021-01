Kreispolizei muss Corona-Demo in Neheim zulassen

Demo gegen Corona-Auflagen auf dem Neheimer Markt findet wohl statt. Stadtverwaltung prüft aber noch Konformität mit Infektionsschutz.

Arnsberg-Neheim. Die für Freitag, 8. Januar, auf dem Neheimer Marktplatz geplante Corona-Demo findet statt. Wie berichtet, ist die Veranstaltung unter dem Titel "Für Selbstbestimmung und Eigenverantwortung" für maximal 200 Teilnehmer angemeldet, die Organisatoren bitten darum, Masken zu tragen und nur mit Personen des eigenen Hausstandes zu kommen. Die zuständige Kreispolizeibehörde des HSK hat für die Demo nach sorgfältiger Prüfung grünes Licht gegeben und wird mit Einsatzkräften vor Ort sein. Auch die Arnsberger Verwaltung hatte bereits signalisiert, keine Rechtsmittel zu haben, um die Veranstaltung zu verhindern.

Als Zeitrahmen sind vier Stunden (16 bis 20 Uhr) abgesteckt. Die Veranstalter rechnen auch mit der Teilnahme des bundesweit auftretenden Querdenkers Wolfgang Greulich. Direkt betroffen ist unter anderem Klaus Humpe, der eine Immobilie direkt am Neheimer Markt besitzt, in der auch seine Apotheke angesiedelt ist. Er habe mehrere Optionen geprüft, um die Demo zu verhindern, berichtet der Neheimer CDU-Politiker auf Nachfrage.

Furcht vor Randale zählt nicht

Weil es bei ähnlichen Demos zuletzt immer wieder Randale und Sachbeschädigungen gab, hatte Klaus Humpe mit dem Gedanken gespielt, beim Verwaltungsgericht vorstellig zu werden, um kurzfristig ein Verbot zu erwirken. Doch befreundete Juristen hätten ihm mangels fehlender Erfolgschancen davon abgeraten. Auch ein Gespräch mit der Kreisverwaltung habe keine Perspektive aufgezeigt. Sein Fazit: "Wir werden das aushalten müssen". Dieses Mal sogar auf dem Marktplatz im Herzen Neheims - der Ende 2020 schon einmal als Örtlichkeit herhalten sollte. Damals gelang es, die Teilnehmer auf den Hüstener Kirmesplatz umzuleiten. Diese Möglichkeit eröffnet sich dieses Mal aber nicht, weil die Neheimer Innenstadt wegen des harten Lockdowns zum Zeitpunkt der Demo am frühen Freitagabend kaum bevölkert sein dürfte...

Überlegungen, am Freitag den großen Weihnachtsbaum zu entfernen und zu zersägen - und die Marktplatte so quasi zu blockieren - wurden letztlich verworfen, so dass auch dieser "Strohhalm" keine Option ist.

Vier Prüfaufträge

Wie Arnsbergs Bürgermeister Ralf Paul Bittner am Mittwochmittag auf Anfrage erklärte, hat es zum städtischen Part (Infektionsschutz) am Morgen eine zweistündige Krisenstabssitzung gegeben. Daraus seien noch einmal vier Prüfaufträge an die Verwaltung gegangen, so Ralf Paul Bittner. Vor dem Hintergrund der neuen, noch einmal verschärften Kontaktbeschränkungen will die Stadt die geplante Veranstaltung wohl noch einmal durchleuchten. Allerdings sollen diese Verschärfungen erst ab 11. Januar zum Tragen kommen... "Nach aktuellen Stand hat die zuständige Kreispolizeibehörde die Versammlung bestätigt", so der Arnsberger Verwaltungschef weiter.

