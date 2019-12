Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Konzepte sollen Ende 2022 vorliegen

Wie berichtet, will das Klinikum Hochsauerland am Standort Karolinen-Hospital insgesamt 88 Mio. Euro investieren – davon 62,5 Mio. Euro förderfähige Baukosten.

Die Inbetriebnahme des neuen Notfall- und Intensivzentrums ist Mitte des Jahres 2023 geplant.

Im neuen Notfall- und Intensivzentrum werden, so Klinikum-Sprecher Bornkessel, die notfallversorgenden Fachabteilungen und Einrichtungen der drei Arnsberger Häuser des Klinikums entsprechend den Strukturvorgaben des Gemeinsamen Bundesausschusses zur umfassenden Notfallversorgung an einem Standort zusammengefasst.

Profil und Versorgungsangebot der Standorte St. Johannes-Hospital und Marienhospital würden im Zuge der in 2023 vorgesehenen Verlagerung der notfallversorgenden Kliniken an den zentralen Notfallstandort neu ausgerichtet. Entsprechende Konzepte seien in Entwicklung und sollen Ende 2022 abgeschlossen sein.