„Profit machen: Das bedeutet für uns, mehr zu machen, mehr zu tun für andere“, läutete Pfarrer Daniel Meiworm vergangenen Sonntag die Spendenvergabe der Kolpingsfamilie in Müschede ein. Vertreter zahlreicher Vereine und Organisationen hatten sich an dem Gedenktag zu Ehren des Gründers des Kolpingwerkes, Adolph Kolping, im Hubertushaus versammelt. Anlässlich besonderen bürgerschaftlichen und sozialen Engagements wurden insgesamt 43.000 Euro an die Ausgezeichneten gespendet, auch Sachspenden wie etwa den „Kolpingkaffee“, der von Kolpingbauern in Mexiko angebaut wird, wurden vergeben.

Beliebter Benefiz-Trödelmarkt

Alle, die hier sitzen, profitieren aus der Idee heraus, für Menschen etwas zu machen. Hier genügt keiner nur sich selbst, es zählt der Einsatz für andere“, sagte Meiworm weiter. Das Kolpingwerk, das sich regional, aber auch international für „verantwortliches Leben und solidarisches Handeln“ einsetzt, umfasst in Deutschland etwa 2.350 Kolpingsfamilien. Die Müscheder Familie sieht ihre wesentliche Aufgabe in der Hilfe für kranke Menschen und soziale Einrichtungen.

Die Gesamtsumme von 43.000 Euro hat die Kolpingsfamilie Müschede durch zahlreiche Aktionen während eines Jahres wie zum Beispiel den beliebten Benefiz-Trödelmarkt im Hubertushaus zusammengetragen.

Arnsberg Weihnachtspakete für die Arnsberger Tafel Die Arnsberger Tafel erhielt bei Kolpingsfamilie Müschede eine Spende in Form eines symbolischen Kolpingkaffee-Päckchens sowie weitere 1000 Pakete für ihre Weihnachtsaktion. Der neue Vorsitzende der Arnsberger tafel, Peter Hoscheidt, erklärte auf die Frage, wann denn in Alt-Arnsberg wieder eine Tafel eröffnet würde, dies sei für nächstes Jahr geplant. Für viele Menschen sei es einfach viel zu aufwendig, jedes Mal nach Neheim fahren zu müssen.

Zur Spendenvergabe war Bürgermeister Ralf Paul Bittner eingeladen, über die hiesigen sozialen Einrichtungen und deren Aufgaben und Kosten zu sprechen. Bittner, der selbst Mitglied in der Oeventroper Kolpingsfamilie ist, betonte die herausragende Bedeutung sozial engagierter Organisationen.

In seiner Rede sagte er, dass es in Arnsberg zwar einige Millionäre und viele gut Verdienende gebe. Doch sei ebenso die Armut, insbesondere die Kinderarmut, täglich greifbar. „Das ist für mich manchmal schwer auszuhalten.“ Die staatliche Hilfe reiche oft nicht aus, um sozialen Fragen zu entgegnen. In solchen Fällen sei ehrenamtliche Arbeit essenziell. Bittner lobte außerdem die zahlreichen Angebote, die von jungen wie von alten Menschen genutzt werden könnten und oft die verschiedenen Generationen verbänden. Jedoch seien die Möglichkeit häufig zu unbekannt.

Einsame Menschen in Gemeinschaft zurückholen

Auch die zunehmende Einsamkeit alleinlebender Menschen kritisierte er. Die Kolpingsfamilie und viele andere würden jeden Tag daran arbeiten, diese Menschen heraus aus der Einsamkeit und in die Gemeinschaft hineinholen. „Das ist eine große Leistung.“ Die Spenden wurden empfangen von dem Hospiz Rafael in Arnsberg, dem Hospizdienst Sternenweg, dem Kindernest Olsberg, der Christophorus-Gruppe in Müschede, dem Förderverein der Grundschule Müschede, dem Eulenkindergarten, der Feuerwehr Müschede, dem Reit- und Fahrverein auf dem Gut Wicheln, dem Frauenhaus Arnsberg, der Fazenda in Hellefeld und der Diakonie.

Die Vereine und Organisationen betätigen sich in Bereichen der Hilfe für kranke Menschen, vor allem für kranke oder behinderte Kinder und Jugendliche, in der Betreuung, und in der Unterstützung für Frauen.