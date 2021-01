Klinikum Hochsauerland setzt Kooperationsprojekt fort

Klinikum Hochsauerland setzt Kooperation bei Behandlung von Beckenvenenerkrankungen mit Essener Gefässzentrum fort. Eingriffe im HSK.

300 Menschen aus Nordrhein-Westfalen mit Schmerzen und Schwellungen in den Beinen haben im Jahr 2020 die „Spezialsprechstunde für Patienten mit Beckenvenenerkrankungen“ genutzt. Das Klinikum Hochsauerland und das Zentrum für Gefäßkrankheiten Rhein-Ruhr setzen daher ihr überregionales Angebot nahtlos ab Januar 2021 fort. Die Spezialsprechstunde findet weiter jeden Donnerstag von 14 bis 18 Uhr in Essen statt. Die gesetzlichen Krankenkassen übernehmen die Kosten.

Angebot gut angenommen

„Wir freuen uns sehr, dass unser Angebot im Jahr 2020 trotz Corona so gut angenommen wurde und möchten es daher gern im Interesse der Patienten im Jahr 2021 fortsetzen“, sagt Dr. Michael Lichtenberg, Chefarzt der Klinik für Angiologie im Klinikum Hochsauerland in Arnsberg. Insgesamt 300 haben sich an die Spezialsprechstunde gewandt. Auch Dr. Thomas Cissarek, Leiter der Abteilung für Angiologie des Gefäßzentrums Rhein-Ruhr in Essen, zieht eine positive Bilanz: „Wir sind in Nordrhein-Westfalen zu einer zentralen Anlaufstelle für Patienten mit Beckenvenenerkrankungen geworden.“

Kooperation der Kliniken

Die „Spezialsprechstunde für Patienten mit Beckenvenenerkrankungen“ ist als überregionales Angebot im Januar 2020 ins Leben gerufen worden. Es handelt sich um eine Kooperation zwischen dem Klinikum Hochsauerland in Arnsberg und dem Zentrum für Gefäßkrankheiten Rhein-Ruhr in Essen. Das Angebot richtet sich an Menschen, die unter unklaren Schmerzen und Schwellungen in den Beinen leiden.

Viele Patienten quälen sich jahrelang

„Viele Patienten quälen sich jahrelang, haben mitunter eine Odyssee von Arzt zu Arzt hinter sich“, weiß Dr. Lichtenberg. Denn oft wird die Erkrankung mit normalen Krampfadern verwechselt. Doch weder Kompressionsstrümpfe noch die Entfernung von Krampfadern verringern die Beschwerden. Denn die eigentliche Ursache der Beschwerden sei in diesem Fall eine Verengung der Beckenvenen, auch Beckenvenenobstruktion genannt. Sowohl jüngere als auch ältere Menschen, sowohl Frauen als auch Männer, können von einer Verengung der Beckenvenen betroffen sein. Die Erkrankung kann angeboren oder erworben sein. Dr. Lichtenberg: „Die Beckenvene kann von Geburt an verengt sein oder sich später durch zum Beispiel Kalkablagerungen verengen.“ Die Verengung führt wiederum dazu, dass sich das Blut in den Venen staut. In der Folge erweitert sich die Venenwand in den Beinen, wodurch die Venenklappen dauerhaft geschädigt werden. So kommt es zu Schmerzen und Schwellungen in den Beinen.

Schwere Diagnose

Die Beckenvenenverengung ist nicht leicht zu diagnostizieren. „Patienten mit einer Beckenvenenobstruktion gehören in die Hand eines Spezialisten“, betont daher Dr. Lichtenberg. Mit modernen Gefäßultraschallgeräten kann der Blutfluss in den Gefäßen durch Farbbilder sichtbar gemacht werden. „Gefäßverläufe im Gewebe, Verengungen und Verkalkungen können so mit hoher Treffsicherheit aufgedeckt und vermessen werden“, sagt Dr. Lichtenberg. „In komplizierten Fällen kann zusätzlich eine Computertomografie oder Magnetresonanztomografie sinnvoll sein.“

Mit modernen Stents die Gefäße wieder öffnen

Wird eine verschlossene oder stark verengte Beckenvene als Ursache festgestellt, kann diese mit modernsten Verfahren wieder geöffnet werden. Dafür werden spezielle Venenstents eingesetzt. Diese Stents - kleine Röhrchen aus Metallgeflecht – sind deutlich größer als man sie von Herzeingriffen kennt, da die Beckenvenen einen größeren Durchmesser haben als Herzkranzgefäße. Außerdem sind sie sehr beweglich, da sie sich dem anatomischen Verlauf der Beckenvenen auch bei Bewegung anpassen müssen.

Dr. Lichtenberg erklärt das genaue Vorgehen: „Über eine kleine Punktion in der Leiste wird ein Ballonkatheter in die betroffene Vene eingeführt. Der Ballon wird unter Röntgenkontrolle vorsichtig bis zur Engstelle vorgeschoben. Dort wird die Engstelle mit dem Ballon bis zum Durchmesser des geplanten Stents vordilatiert. Danach wird der Venenstent genau platziert.“ Die Einengung der Beckenvene wird so dauerhaft beseitigt. Das Blut aus den Beinen kann wieder ungehindert zum Herzen zurückfließen. Schwellungen und Schmerzen gehen zurück.

Die gesetzlichen Krankenkassen zahlen

Die Spezialsprechstunde findet weiter jeden Donnerstag zwischen 14 und 18 Uhr in Essen statt. „Die zentrale Lage ermöglicht es vielen Menschen aus Nordrhein-Westfalen oder anderen Regionen sich untersuchen und beraten zu lassen“, sagt Dr. Lichtenberg, der jeden Donnerstag vor Ort in Essen ist. Die Eingriffe selbst werden im Klinikum Hochsauerland durchgeführt. Dr. Cissarek ergänzt: „Mit dem Angebot verbinden wir optimal die ambulante und stationäre Behandlung.“

