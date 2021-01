Kinderpsychologin: "Ängste und Depressionen nehmen zu"

Sundern. Die Sunderner Psychotherapeutin Carolin Allewelt erklärt, wie sehr Kinder und Jugendliche unter der Corona-Pandemie leiden.

Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin Carolin Allewelt erklärt, warum Ängste und Depressionen in der Corona-Pandemie zunehmen können und wie Eltern ihren Kindern in dieser Zeit am besten Halt geben. Sogar positive Aspekte können Familien der Therapeutin zufolge aus der Krise ziehen.

Wie sehr leiden Kinder und Jugendliche unter dem Lockdown?

Carolin Allewelt: Die Auswirkungen der Pandemie, aber auch die der politischen Maßnahmen sind sehr unterschiedlich und sehr komplex. Vieles lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt nur erahnen. Fest steht, dass die Lebenswelt sich plötzlich rapide verändert hat und unsere Lebensqualität sich dadurch einschränkt. Das psychische Wohlbefinden verringert sich, da Ängste und Unsicherheiten zunehmen. Somit stieg und steigt das Risiko für psychische Anfälligkeiten. Die Alltagsstrukturen sind plötzlich weggefallen, nicht nur bei den Kindern und Jugendlichen selber, sondern auch für den Rest der Familie. Wie sehr Kinder und Jugendliche unter dem Lockdown leiden, hängt auch von den verschiedenen Resilienzfaktoren ab. Hier spielen, das Alter, die Ressourcen innerhalb der Familie, das Bildungsniveau, die Persönlichkeit des Kindes, Migrationshintergrund, das erweiterte Umfeld (Schule, Kindergarten) eine entscheidende Rolle.

Welche Rolle spielt das Alter?

Das Alter und der Entwicklungsstand des Kindes spielen eine wesentliche Rolle. Je jünger die Kinder, desto größer die Abhängigkeit zu ihren Bezugspersonen, insbesondere zu den Eltern. Daher ist es entscheidend, wie die Erwachsenen auf die Krise reagieren. Sie sind Vorbild und stellen eine Orientierungshilfe für Kinder dar. Umso größer der Stressfaktor bei den Bezugspersonen, einhergehend mit unzureichenden Resilienzen/ Regulierungsmechanismen, umso größer ist die Gefahr, dass das Kind ebenfalls in Stress gerät und an Orientierung verliert.

Ältere Kinder sind nicht mehr so abhängig von ihren Eltern und suchen Orientierung auch bei anderen, zum Beispiel im Freundeskreis. Sie beginnen unter Umständen mehr Fragen zu stellen und probieren sich in ihrer Meinungsbildung aus. Die Stimmung, die sich in der Gesellschaft jedoch drastisch verändert, nimmt den jungen Menschen ihre Leichtigkeit und Sorgen nehmen zu. Sie übernehmen größtenteils auch vermehrt Verantwortung und setzen sich kritischer mit gesellschaftlichen Themen auseinander. Aber auch Ängste und Depressionen nehmen deutlich zu.

Inwieweit ist die Corona-Pandemie Gesprächsthema in den Therapiesitzungen?

Auch das ist sehr unterschiedlich. Viele Patienten sind in Therapie unabhängig von Corona. Sie haben ihre eigenen individuellen Schwierigkeiten in die Therapie mitgebracht und wollen darüber sprechen und weniger über Corona. Bei manchen Patienten haben sich die Symptome wie Ängste, Zwänge, Depressionen verstärkt. Andere sind von Corona unmittelbar betroffen, da vielleicht ein Familienmitglied erkrankt ist und sie sich Sorgen machen oder gar Ängste haben. Da kommen dann Themen hoch wie: „Bin ich an der Ansteckung schuld?“, „Kann es sein, dass Opa auf Intensivstation muss?“, „Stirbt mein Opa jetzt?“. Und manche sind einfach nur genervt und zweifeln an den Maßnahmen oder sogar auch an der Pandemie und nutzen die Sitzung, um über ihre Wut und ihren Frust zu sprechen.

Welche Auswirkungen der Schul- und Kitaschließungen auf die Entwicklung sind zu befürchten?

Als Hauptproblem sehe ich die unzureichende Stabilität bei den Familien und den Kindern. Familien müssen sich ständig flexibel auf die politischen Maßnahmen einlassen und reagieren. Denn erneut musste alles spontan neu organisiert und geplant werden. Das bedeutet, dass der Stresspegel in den Familien steigt und die Kinder wieder ihr natürliches Bedürfnis „Freunde treffen“ unterdrücken müssen. Das führt zu erneuter Verunsicherung und Stress. Kinder tun grundsätzlich das, was die Erwachsenen sagen und wenn Eltern ihren Kindern vermitteln, „steht nicht so dicht beieinander oder geht nicht zu dicht an das fremde Kind“, machen die Kinder das, obwohl es eigentlich ihrem natürlichen Bedürfnis nach sozialen Kontakten und Nähe sowie ihrer Neugierde nicht entspricht.

Diese komplexe Herausforderung hat die Gesellschaft in diesem Maße noch nie erlebt und die Kriterien für ein traumatisches Erlebnis, das plötzlich eintritt, nicht vorhersehbar und nicht allein zu bewältigen ist, sind deutlich gegeben. Von daher ist es meines Erachtens unabdingbar, dass Familien sich selber einen stabilen Rahmen aufbauen, was langfristig Verlässlichkeit und Sicherheit mit sich bringt.

Was können Familien tun, um den Alltag trotz des Lockdowns für alle möglichst angenehm zu gestalten?

Ein strukturierter Alltag, der die Interessen aller Beteiligen gleichermaßen einwebt, ist unabdingbar. Wobei die Kreativität auch eine große Rolle spielt. Es können gemeinsam Wochen- oder Tagesziele entwickelt oder To-do-Listen erstellt werden. In dem Alltag sollten wichtige Eckpfeiler eingebaut sein, die eine Stabilität geben können, zum Beispiel regelmäßige gemeinsame Mahlzeiten oder täglich gemeinsame Waldspaziergänge. Vor allem sollte der Spaß in der Familie nicht verloren gehen. Wenn die Dinge nicht so laufen wie geplant, sollte man nicht verbissen daran festhalten, sondern auch einfach mal laut lachen. Das entspannt und baut Stress ab.

Wie lässt sich Kleinkindern die Situation am besten erklären?

Um so jünger die Kinder sind, desto weniger sollte man den Kindern die ständige Veränderung erklären. Manchmal ist es dann hilfreicher einfach eine Regel aufzustellen, die dann für die nächste Zeit gilt. Wenn man etwa Lebensmittel einkaufen gehen will und man für sich als Familie entschieden hat, dies in der nächsten Zeit allein zu tun, dann darf man den Kindern dies auch einfach sagen: „Ich gehe jetzt allein einkaufen. Bis gleich“. Kinder können das sehr gut akzeptieren. Man muss nicht immer alles erklären. Manchmal tut es auch gut, wenn man den Satz hinterher schiebt: „Weil ich das so entschieden habe“. Kinder brauchen Sicherheit und Orientierung und nicht ständig eine Erklärung. Anders ist es, wenn die Kinder älter werden und vermehrt Erklärungen einfordern. Dann kann man auch mal sagen: „Wegen Corona möchte ich alleine einkaufen gehen. Ich denke, es ist so gerade besser“. Bei Sachverhalten, die ungewiss sind, etwa wenn ein Familienmitglied plötzlich an Corona erkrankt ist, muss man allen Kindern ehrlich gegenüber sein und sagen: "Ja, der Opa hat sich angesteckt, aber wir hoffen ganz fest, dass es ihm bald wieder besser geht.“

Und wie können Eltern ihre Kinder beim Homeschooling unterstützen?

Im Vordergrund sollte immer die Beziehung zwischen Eltern und Kind stehen. Eltern sind keine Lehrer und können dies auch nicht auf Dauer sein. Das heißt, wenn das Kind zum wiederholten Mal das Einmaleins nicht lernen kann oder will, sollten die Eltern nicht auf Biegen und Brechen das Einmaleins einfordern. Dies führt nur zu unnötigen Stress „on top“ und der Frust auf beiden Seiten steigt. Eltern sollten dann lieber eine Pause machen, tief durchatmen und ein Vorbild in der Stressregulation sein. Das ist für das zwischenmenschliche Miteinander ein viel wichtiger Lerneffekt, wichtiger als das Einmaleins. Mit etwas Abstand fallen einem dann bestimmt, vielleicht auch gemeinsam mit dem Kind, neue Lernstrategien ein.

Jugendliche, die sich nur schwer motivieren lassen, sollte man genau da abholen und Fragen stellen, warum es ihnen so schwer fällt sich zu motivieren. Dabei ist es wichtig, mehr zuzuhören und Verständnis aufzubauen, als Ratschläge zu verteilen. Manchmal kann es helfen, sich einfach mit vor die Konsole zu setzen und das Interesse des Jugendlichen einfach für den Moment zu teilen und die Situation so zu benennen wie sie ist: „ätzend“, „langweilig“, „frustrierend“.

Gibt es für Kinder und Jugendliche auch positive Effekte der aktuellen Situation?

Ja. Aber nur, wenn wir Erwachsenen es zulassen und den Blick auf das positive richten. Kinder erleben den Alltag ganz anders als wir. Es gibt den Spruch „Dein Alltag ist ihre Kindheit“ und da ist ganz viel Wahres dran. Denn wenn wir Erwachsenen denken, der Alltag ist langweilig und trist, dann kann er aus Sicht des Kindes total spannend und ereignisreich sein. Und genau diesen Blick sollten Eltern schulen und ihre Kinder auch in dieser Zeit einfach genießen und sich an den kleinen Dingen erfreuen. Ich denke, wenn es uns gelingt uns mehr auf die Welt der Kinder einzulassen ohne groß den Drang zu verspüren ständig etwas bieten zu müssen, dann kann vielleicht auch die Erinnerung bei dem Kind entstehen: "Ich hatte 2020/21 einfach sehr ausgedehnte Ferien und meine Eltern waren viel zu Hause“. Zudem gab es auch im ersten Lockdown viele positive Effekte in manchen Familien. Es wurde vermehrt gebacken, es fanden mehr Spieleabende statt, es wurde mit Großeltern, Tanten, Cousinen geskypt. Es gab viele schöne, kreative und innovative Ereignisse im vergangenen Frühjahr. Viele Familien meldeten zurück, dass sie diese Zeit auch sehr genossen haben, da es insgesamt entspannter und harmonischer in den Familien lief. An diese Momente sollte auch wieder angeknüpft werden. Zudem gab es einen massiven Anstoß zum Nachdenken: „Was ist mir wirklich wichtig?“, „Wie lebe ich?“, „Wie kann ich mir etwas Gutes tun?“, „Wie kann ich anderen Menschen helfen?“ Ich denke, die Kunst liegt im Moment darin einander zuzuhören, gegenseitiges Verständnis aufzubringen und sich Zeit geben in diesem Stillstand antworten für sich zu finden.

++++ Mehr Nachrichten aus Arnsberg und Sundern finden Sie unter wp.de/arnsberg und wp.de/sundern sowie in unserem Newsletter, den Sie hier abonnieren können. +++

+++ Mehr Nachrichten aus Arnsberg, Neheim und Sundern finden Sie auf unserer Stadtseite +++