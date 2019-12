Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Keine große Feier

Ihr 25-jähriges Geschäftsjubiläum feiert Erika Kraus nicht mit einer großen Feier. Es bleibt bei einer Rabattaktion in den kommenden.

Erika Kraus ist gebürtige Oeventroperin, besuchte die Grundschule Dinschede und die Hauptschule Oeventrop. Ihre Ausbildung machte sie beim Frisörbetrieb von Rüden in Oeventrop, wo sie mit 18 Jahren die Gesellenprüfung ablegte. Mit 21 Jahren erhielt sie ihren Meisterbrief.

Die Selbstständigkeit begann in einem Geschäft in der Glösinger Straße. Vor 12 Jahren zog Erika Kraus dann an den Widayweg.