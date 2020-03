Im Supermarkt nur noch mit EC-/Kreditkarte zahlen? Verunsicherte Kunden haben sich in der Redaktion gemeldet – in der Kaufland-Filiale in Bruchhausen sei ihnen an der Kasse mitgeteilt worden, dieses Mal könnten sie noch mit Bargeld zahlen; beim nächsten Einkauf aber nur noch „mit Karte“. Wir haben in der Neckarsulmer Zentrale der Supermarktkette, die deutschlandweit 670 Märkte betreibt, nachgefragt, und eine klare Antwort erhalten: „An der Kasse bitten wir unsere Kunden, bevorzugt bargeldlos mit Karte zu bezahlen“, stellt eine Sprecherin des Unternehmens klar. Wohlgemerkt: eine – wenn auch dringende – Bitte. Der Unternehmensleitung sei durchaus bewusst, dass es Menschen in Deutschland – und somit auch im Sauerland – gibt, die nicht die Möglichkeit haben, bargeldlos zu zahlen.

Wer es kann, sollte es aber tun – aus hygienischen Gründen (keine Berührung von Geldscheinen, Münzen – die EC-Karte kann jeder Kunde eigenständig in den Terminal einführen). Um der Ansteckungsgefahr vorzubeugen, hat der Lebensmittelriese auch weitere Maßnahmen ergriffen – hier ein kurzer Überblick:

Abstand von mindestens zwei Metern

Für Mitarbeiter im Lebensmitteleinzelhandel ist die Einhaltung von Hygienemaßnahmen generell geboten. Aufgrund der aktuellen Thematik hat Kaufland seine Mitarbeiter diesbezüglich weiter sensibilisiert sowie Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen intensiviert. Aktuell werden Kunden darum gebeten, beim Einkauf einen Abstand von mindestens zwei Metern zu anderen Kunden und den Mitarbeitern zu halten. Bis auf Weiteres werden an den Frischetheken keine Mehrwegbehältnisse von Kunden mehr befüllt. „Zudem arbeiten wir außerdem mit Hochdruck daran, an unseren Kassen einen Spuckschutz anzubringen“, berichtet Pressesprecherin Andrea Kübler gegenüber dieser Zeitung.

Zur allgemeinen Versorgungslage teilt Kaufland mit: Wir beobachten die Entwicklung rund um das Coronavirus genau. Die Lage ist sehr dynamisch. Unsere Maßnahmen werden ständig den aktuellen Anforderungen angepasst. Aktuell planen wir keine Rationierung der Warenabgabe an unsere Kunden. In Einzelfällen kann es durchaus sein, dass Filialen für bestimmte Produkte eine Abgabe auf haushaltsübliche Mengen beschränken. Sollte es zu einer solchen Beschränkung kommen, bitten wir Sie, diese einzuhalten und weiterhin respektvoll mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vor Ort umzugehen.“

Kaufland-Filiale in Arnsberg-Bruchhausen, Westring 10, geöffnet montags bis samstags jeweils von 7 bis 22 Uhr; momentan sieht der Konzern keinen Anlass, die Öffnungszeiten auf Sonntage auszudehnen.