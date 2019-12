Neheim. Eine ungewollte Zusendung des AfD-Magazins nimmt der Jägerverein Neheim zum Anlass, sich von der rechtspopulistischen Partei zu distanzieren.

Jägerverein Neheim distanziert sich von ungewollter AfD-Post

Der Jägerverein Neheim distanziert sich „mit großer Verärgerung“ von einer ungewollten Zusendung des AfD-Magazins „Blickwinkel“ an die Vereinsadresse.

Weltoffenheit und Toleranz

„Seit unserer Gründung setzen wir uns für Weltoffenheit, Toleranz und gesellschaftliches Miteinander ein“, so die Jäger. Der Jägerverein sei im Jahr 1834 ins Leben gerufen worden, um jenen Menschen die Möglichkeit zur Integration in das gesellschaftliche Leben „unserer Heimat“ zu eröffnen, die im Zuge der Industrialisierung ins Ruhrtal zugewandert waren und denen dies wegen ihres „Fremdenstatus“ verwehrt blieb. „Unabhängig von Herkunft, Religion, Weltanschauung und Geschlecht bieten wir heutzutage allen Bürgerinnen und Bürgern der Umgebung die Möglichkeit, sich für Brauchtums- und Heimatpflege einzusetzen oder sich allgemein gesellschaftlich zu engagieren“, so der Jägerverein in einer Erklärung. Neben der Ausrichtung eines großen Volksfestes gehörten hierzu die Pflege des Vereinshauses, der ehemaligen Neheimer Synagoge, und des jüdischen Friedhofs vor Ort.

Im Gegensatz zu hochrangigen Vertretern der AfD halte der Jägerverein die nationalsozialistische deutsche Vergangenheit nicht „für einen Vogelschiss in der Geschichte“, sondern sehen sie als Aufgabe, sich genau hiermit auseinanderzusetzen und das Gedenken an die Opfer dieser Zeit aufrecht zu halten. Die Grundlagen des Vereinslebens stünden im krassen Gegensatz zu den „Idealen“ der AfD.

Die Jäger verbitten sich jegliche Kontaktaufnahme durch die Partei. „Das können wir so nicht hinnehmen“, sagt Schriftführer Christof Hesse von den Neheimern Jägern. Über die Zusendung des Magazins an eine frühere Vereinsadresse hätten sich die Jäger sehr geärgert. „Wir nehmen das jetzt aber gerne zum Anlass, um unsere Botschaft für Weltoffenheit und Toleranz loszuwerden“, sagt er.