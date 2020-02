Der Kampf um die Köpfe hat die Rathäuser erreicht. „Dieser Wettbewerb ist etwas Neues für die Verwaltungen“, sagt Arnsbergs Bürgermeister Ralf Paul Bittner „wir können auf dem Markt nicht agieren wie Privatunternehmen“. Das Hauptproblem: Bei den Ingenieuren, die die Stadt so dringend für die anstehenden Herausforderungen braucht, so klagt Bittner, sei der Fachkräftemarkt leergelaufen.

Fachkräftemangel bei Ingenieuren

Das betrifft vor allem den in den kommenden Jahren so wichtigen Bereich des Gebäudemanagements, der sich um die Sanierung des Rathauses, den Aus- und Umbau sowie Renovierung der Schulen, den Kita-Ausbau und den Bau der Feuerwehrwache Hüsten zu kümmern hat. „Das tut wirklich weh“, sagt Bittner, „ausgerechnet dort, wo jetzt der höchste Invest der Stadt ansteht, spüren wir den Fachkräftemangel“. Das Gebäudemanagement laufe derzeit „unter maximaler Höchstlast“.

Arnsberg Mitarbeiter-Statistik Die Stadt Arnsberg hat 1106 Mitarbeiter/-innen in 90 Berufsbildern - darunter 35 Auszubildende. Seit 2014 (1023 Mitarbeiter) stieg die Zahl nach einem stetigen Rückgang seit 2009 (1082) und wieder an. Die Personalkosten der Stadt Arnsberg belaufen sich im Ansatz 2020 auf 60,76 Millionen Euro und in 2021 voraussichtlich sogar auf 63,28 Millionen Euro. Aktuell hat die Stadt 613 „Ehemalige“, die in Rente oder Pension sind - darunter 125 Pensionäre, für die aus dem Personaletat Altersversorgung/Versorgungsleistungen gezahlt werden müssen. Derzeit sind noch rund 280 Mitarbeiter der Stadt verbeamtet. Die Tendenz ist abnehmend.

Schwere Verluste

Ganz bitter eine kürzliche Erfahrung: Eine qualifizierte Ingenieurin hatte schon fest zugesagt, den Arbeitsvertrag unterschrieben und war mit dringend anstehenden Aufgaben schon beauftragt. Kurz vor knapp sprang sie wieder ab. Mit dem Ergebnis, dass damit auch wieder Aufgaben liegen blieben. Neues Ausschreibungs- und Auswahlverfahren sowie Fristen - die Stelle blieb unbesetzt. „Dann bricht in der Abteilung mal eben eine Welt zusammen“, sagt Bittner, „wir als Haushaltssicherungskommune können da nicht mal eben eine Schüppe Lohn drauf legen“.

Anderes Beispiel: Gerade fließen die ersten Gelder aus dem Digitalpakt für den digitalen Ausbau der Arnsberger Schulen, da geht ein qualifizierter IT-Experte, der dringend gebraucht wird, von der Fahne. Er hat einen Job in seiner fast 60 Kilometer entfernten Heimatstadt gefunden. So was passiert.

Neue Aufgaben

Neue Aufgaben haben neues und auch anderes Personal nötig gemacht. Der Ausbau städtischer Kitas machte rund 30 neue Erzieher/-innen nötig. Notfallsanitäter und Rettungsdienstler werden ebenfalls gebraucht. Aktuell sind sieben Stellen extern ausgeschrieben, zwei weitere Stellen sind intern ausgeschrieben. Weitere interne Ausschreibungen sind geplant, da durch Auswahlverfahren neue Vakanzen entstanden sind, die aufgefangen werden müssen.

Blick in die Zukunft

Der Blick nach vorne zeigt, dass der Druck der Personalentwicklung nicht nachlässt. Ein aktueller Altersdurchschnitt der städtischen Mitarbeiter von 47,7 Jahren klingt zwar nicht dramatisch, sei aber, so Jürgen Scholand vom Fachdienst Personal, „in einzelnen Bereichen durchaus problematisch“.

Eine Fluktuationsanalyse zeigte, dass zwischen 2020 und 2025 fast 145 Mitarbeiter die Stadtverwaltung aus Altersgründen verlassen werden. Hinzu komme anderweitige Fluktuation. „Da wissen wir jetzt schon, dass bald viele Verwaltungsmitarbeiter und auch Ingenieure fehlen werden“, so Scholand. Hier gelte es vorzuplanen. „Vakanzen bedeuten immer eine hohe Belastung für die Mitarbeiter, die da sind“, weiß Detlef Struwe. Er ist im Fachdienst für die Personalentwicklung der Stadt Arnsberg zuständig.

Ausbildungs- und Fachkräftemarketing

In puncto Ausbildungs- und Fachkräftemarketing möchte die Stadt Arnsberg da in Zukunft noch mächtig zulegen und auch neue Wege gehen. „Wir können als Arbeitgeber doch vieles bieten“, sagt Personalratsvorsitzende Kirsten Heckmann. Die Stadt Arnsberg setzt beim Kampf gegen den Fachkräftemangel auf eigene Ausbildung. Bereits im dritten Jahr wird massiv im Bereich der Feuerwehr und des Rettungsdienstes ausgebildet. Erstmalig bildet die Stadt ab Sommer bis zu zehn Erzieher/-innen selber aus. Neu ist auch eine Ausbildung für Mitarbeiter des kommunalen Ordnungsdienstes. „Wir müssen auch auf duale Studiengänge schauen“, sagt Kirsten Heckmann. So werde geprüft, mit welcher Hochschule man ein Duales Studium Sozialarbeit für den Allgemeinen Sozialen Dienst anbieten könne.

Über 200 Praktikanten im Jahr

Beim Thema Ausbildungsmarketing sollen klassische und auch neue Instrumente bespielt werden. „Wir wollen mehr machen“, sagt Bürgermeister Ralf Paul Bittner. Ein Imagefilm stehe kurz vor der Veröffentlichung. Auch über mehr als 200 Praktikanten jährlich versuche die Stadt auf sich als Arbeitgeber aufmerksam zu machen.

Neues Rathaus als Chance

Fertige Fachkräfte sollen nicht nur gewonnen, sondern auch gehalten werden. „Familienfreundlichkeit zieht“, meint Jürgen Scholand vom Fachdienst Personal. Auch diverse Arbeitszeitmodelle und moderne Arbeitsorganisation und Fortbildungsmöglichkeiten seien wichtig. Viel Hoffnung setzt Bittner in ein „neues“ Rathaus. „Es soll neue Arbeitswelten und attraktive Arbeitsplätze bieten“, so Bittner. „Wer bei der Verwaltung arbeitet, kann aktiv sein Umfeld mitgestalten“, wirbt Detlef Struwe vom Fachdienst Personal für die Arbeit im kommunalen Dienst.