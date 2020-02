In Neheimer Schützenbruderschaft steht Führungswechsel bevor

In der Frühjahrsversammlung der Neheimer Schützenbruderschaft wird es einen Führungswechsel geben, denn Schützenoberst Andreas Cloer kandidiert nach zwölfjähriger Amtszeit nicht mehr erneut für die Spitzenposition in der Bruderschaft. Der rund 50-köpfige Gesamtvorstand der Schützen schlägt einstimmig der Mitgliederversammlung Christian Draeger als Cloers Nachfolger vor. „Selbstverständlich werden wir in der Mitgliederversammlung am Freitag, 20. März, um 19.30 Uhr im Lokal 1220 fragen, ob es weitere Kandidaten für das Oberst-Amt gibt“, betont Cloer und fügt an: „Unser Vorschlag soll keine Entscheidung vorwegnehmen. Wir wollen lediglich frühzeitig unsere Schützen und die Öffentlichkeit über den anstehenden Wechsel an der Spitze der Bruderschaft informieren.“

Den Kreis der Sponsoren erweitert

Der 56-jährige Oberst sieht nach drei Amtsperioden von jeweils vier Jahren die Zeit gekommen, dass ein neuer Mann mit neuen Ideen für frischen Wind sorgt. Schon Cloer selbst hatte für frischen Wind in der Bruderschaft gesorgt. Noch vor der 400-Jahr-feier der Bruderschaft im Jahr 2007 wurde Cloer, der seit 1984 der Neheimer Bruderschaft angehört, im Jahr 2006 Beisitzer. In seinem Bereich „Marketing + Sponsoring“ konnte er manche neue namhafte Sponsoren für die Bruderschaft gewinnen. Hilfreich waren dem Gebro-Herwig-Geschäftsführer dabei sicherlich seine vielfältigen Kontakte in der Stadt.

Arnsberg Neheimer Bruderschaft ist rund 1300 Mitglieder stark Die Schützenbruderschaft St. Johannes Baptist Neheim ist derzeit rund 1300 Mitglieder stark. Bei der Vereinsstärke werden nur zahlende Mitglieder gezählt. Die Bruderschaft feierte 2007 ihr 400-jähriges Bestehen. Hauptkassierer Rolf Haase, der seit 1972 der Bruderschaft angehört, macht den Wandel beim Neheimer Schützenfest deutlich: „1975 gingen nur drei Kapellen im Festzug mit, mittlerweile sind es sonntags 27 Musikgruppen.“

Prägend für Cloers Oberst-Zeit ist sein Satz: „Die Bruderschaft ist kein Sparclub.“ Gestützt auf die gute Kassenführung durch Hauptkassierer Rolf Haase und begleitet von geschicktem Marketing für das Neheimer Schützenfest gab es immer wieder ein gutes Plus auf dem Schützen-Konto, was aber keinen Selbstzweck haben sollte. In Cloers Amtszeit wurde das Lokal „1220 Schwiedinghauser“ in der schützeneigenen Immobilie umfangreich modernisiert. Später wurde der benachbarte Kinder-Verkehrsübungsplatz von den Schützen renoviert. Cloer gelang es auch, mit dem früheren Jägeroberst Klaus Humpe Synergien für das Neheimer Volksfest zu nutzen. „Durch gemeinschaftliche Anträge von Jägerverein und Schützenbruderschaft ist es uns gelungen, die Bürokratie für das Neheimer Volksfest deutlich zu reduzieren“, sagt Cloer, der aber auch selbstkritisch ein Manko einräumt: „Wir hätten uns stärker um Kinder und Jugendliche kümmern sollen.“ So verblüfft es nicht, dass Cloers potenzieller Nachfolger Christian Draeger in der Nachwuchsförderung eine wichtige künftige Aufgabe der Bruderschaft sieht.

Der 49-jährige Oberst-Kandidat Christian Draeger stammt aus Dortmund und wohnt seit einiger Zeit mit seiner Familie auf Bergheim (seine Ehefrau ist Neheimerin). Christian Draeger ist gelernter Kfz-Mechaniker (Meister) und ist seit 1991 Berufssoldat. Am Standort Unna ist er Oberstabsfeldwebel und Kompaniefeldwebel.

Oberst-Kandidat ist Berufssoldat

Seit 2014 ist Christian Draeger im Vorstand der Neheimer Schützen sowie in verschiedenen Kommissionen aktiv. Vor seinem 2005 erfolgten Umzug nach Neheim kannte er das Schützenwesen durch den Bürgerschützenverein Holzwickede. Zu seiner Motivation, Oberst der Neheimer Schützen zu werden. sagt Christian Draeger: „Ich bin begeistert, wie Neheimer Schützen ihre ehrenamtliche Arbeit verstehen - nicht nur mit Blick auf die Gestaltung des Schützenfestes, sondern auch als Beitrag für das Gemeinwohl in Neheim, was in vielfältigen Aktionen deutlich wird.“

In der Mitgliederversammlung der Neheimer Schützen wird es auch noch einen weiteren wichtigen Personalwechsel gehen. Hauptkassierer Rolf Haase (67), der sich zuletzt nur für eine Übergangszeit wiederwählen ließ, wird nach nunmehr 40 Jahren Hauptkassierer-Tätigkeit zurücktreten. Als sein Nachfolger kandidiert André Wolff, der von 2017 bis 2019 Neheimer Schützenkönig war . Der 35-Jährige ist Inhaber einer LVM-Versicherungsagentur in Neheim. Auch er wird vom Schützenvorstand einstimmig den Mitgliedern für Haases Nachfolge vorgeschlagen. Andere Vorschläge sind natürlich auch hier in der Versammlung möglich.