Umweltschutzpreis In Bienen-AG am SUG Umwelt-Zusammenhänge besser verstehen

Die Bienen-AG des St.-Ursula-Gymnasiums (SUG) ist Hauptpreisträger beim Umweltpreis der Stadt Arnsberg. Die WP stellt die Gruppe vor.

Neheim. Es summt und brummt auf dem Schulhof des St.-Ursula-Gymnasiums (SUG) in Neheim. Seit Anfang 2019 ist die Schulgemeinschaft um einige tausend Mitglieder reicher geworden: hinter dem grünen Klassenzimmer der Schule sind zwei Bienenvölker eingezogen.

„Mensch. Biene. Natur.“ – so heißt das Projekt der Schule, in dem sich Schülerinnen und Schüler mit den Themen Nachhaltigkeit und Umwelt beschäftigen. Die Bienen als Vermittlungsagenten zeigen, wie in unserer Umwelt alles zusammenhängt, wie Mensch und Umwelt miteinander interagieren. Als Nutzinsekt ist die Biene wichtig für die Umwelt und somit auch für uns als Menschen. Sie spendet uns nicht nur ihren Honig, sondern bestäubt wichtige Nutzpflanzen.

Schüler fleißig wie die Bienen

Mindestens genau so fleißig wie die Bienen sind die Schülerinnen und Schüler der Bienen-AG des SUG, die sich um ihre neuen Schulmitglieder kümmern, denn die Bienen richten sich nicht nach Schulstunden. Auch in den Ferien betreut die AG ihre Schützlinge. Die Leiter der AG, Wilfried Budde und Julian Bette, sind sehr zufrieden mit dem Einsatz ihrer Schülerinnen und Schüler: „Sie setzen sich sehr intensiv mit dem Thema auseinander und arbeiten sehr verantwortlich und pflichtbewusst“, so Julian Bette.

Ziel: Zusammenhänge in der Umwelt erkennen

Neben der Verantwortung durch die Pflege der Insekten geht es in der AG um den Umgang mit Tieren allgemein und die Achtung vor Tieren, Umwelt und Natur. Die Schülerinnen und Schüler wollen die Zusammenhänge in der Umwelt erkennen, um zu verstehen, wie unsere Umwelt eigentlich funktioniert. Biologie- und Geographielehrer Julian Bette denkt sogar noch einen Schritt weiter: „Letztlich können wir so dazu beitragen, dass unsere Schülerinnen und Schüler später politische Entscheidungen im Bereich Umwelt und Nachhaltigkeit bewusst und informiert treffen und nicht rein emotional.“

Zuhören, lernen, mitmachen – Learning by Doing auch für die Lehrer

Die Arbeit im Projekt ist wie ein fortwährender Unterricht, in dem sogar die Lehrer jedes Mal etwas Neues lernen, berichtet Bette. Gemeinsam haben sich die Schülerinnen und Schüler mit ihren Lehrern Stück für Stück in das Thema eingearbeitet. Imker besucht, passende Filme angeschaut und Bienen unter dem Mikroskop untersucht. Ein erstes Erfolgserlebnis erreichte die AG schon mit dem Aufstellen der Bienenstöcke und dem Einzug der Bienen. Seitdem geht es weiter bergauf und die Arbeit in dem Projekt gestaltet sich vielfältig.

Regelmäßige Sichtung der Bienenvölker

Zum Beispiel müssen die Völker regelmäßig durchgesichtet werden und für besondere Freude sorgt natürlich die Honigernte. Den Honig, der mittlerweile sehr gefragt ist, kosten die Schülerinnen und Schüler direkt aus dem Stock und dann heißt es ernten, schleudern, abfüllen. Übers Jahr entstehen bis zu 80 Kilogramm Honig am SUG. Neben der Ernte werden Gläser gestaltet und etikettiert, sodass der Honig verkauft werden kann. So sorgt die AG auch für Freude im Lehrerzimmer und bei den Mitschülerinnen und Mitschülern. Eine große Motivation und ein Erfolgserlebnis für die Mitglieder der Bienen-AG.

Ein Projekt mit Zukunft

„Jetzt wollen wir den nächsten Schritt machen“, kündigt Bette an. Die Idee des Projekts soll über die AG hinaus weitergeführt und in verschiedenste Unterrichtsfächer integriert werden. Vorstellbar sei dies zum Beispiel im Erdkundeunterricht oder sogar auch im Kunstunterricht. Die Interaktion von Biene und Umwelt soll außerdem noch genauer erforscht werden und so spielt auch hier die Digitalisierung eine wichtige Rolle.

Luftfeuchtigkeit und Windstärke erfassen

Auch ein Bienenstock kann digitalisiert werden. So können zum Beispiel Luftfeuchtigkeit und Windstärke erfasst werden sowie das Gewicht des Stocks. Die Schülerinnen und Schüler können dann beobachten, wie sich die Bienen verhalten, je nachdem was in ihrer Umwelt passiert. Zusammenhänge in der Umwelt entdecken, verstehen und daraus lernen. Einige wichtige Meilensteine hat das Projekt bereits erreicht, aber es bietet noch viel mehr Möglichkeiten, die sich nun mit der Zeit entwickeln sollen. Die SUG-Bienen werden wohl also noch länger Teil der Schulgemeinschaft bleiben.

Die Stadt Arnsberg hat den Umwelt- und Klimaschutzpreis 2020 in Kooperation mit Sponsor Westenergie vergeben.

Platz zwei des Wettbewerbs ging nach Oeventrop, wo die Initiative INO seit Jahren in vielfältiger Weise für den Ort aktiv ist. „Hier werden der ökologische und der kulturelle Aspekt miteinander verbunden“, so Anna Falcore aus der Jury des Umweltpreises. Nähere Infos zur Initiative INO gibt es hier

Dieter Hammerschmidt, zuständig für Umwelt und Ressourcen bei der Stadt Arnsberg, hat schon viele Preisverleihungen miterlebt. Die Westfalenpost stellte ihm drei Fragen:

WP: Warum gibt es den Klima- und Umweltpreis der Stadt Arnsberg?

Hammerschmidt: Der Preis wird schon seit knapp über 20 Jahren in Kooperation mit dem Unternehmen Westenergie, beziehungsweise früher RWE und dann Innogy, verliehen. Die Idee dahinter ist es, gute Projekte zu honorieren, die sich im Natur- und Klimaschutz engagieren. Zum einen sollen diese Projekte mit Hilfe des Preisgeldes natürlich gefördert werden, aber vor allem geht‘s um die Anerkennung und darum die Projekte auch in der Öffentlichkeit bekannt zu machen. Umso mehr Menschen die Projekte kennen, desto mehr können wir gemeinsam erreichen. Wir wollen die Menschen in unserer Region dazu motivieren sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und Projekte in diesem Bereich gerne anzugehen.

WP: Was ist das Besondere an diesem Preis?

Hammerschmidt: Das Besondere an der Auszeichnung ist auf jeden Fall die Vielfalt und die große Bandbreite an Projekten, die wir unterstützen. Von Klimaschutzprojekten an Häusern über Naturschutzmaßnahmen von Anglervereinen oder auch Projekte viele Kindergärten, die diese Auszeichnung schon bekommen haben. Insgesamt wurden bereits über 6.000 Projekte ausgezeichnet. Es geht dabei nicht um besonders große Projekte, sondern um die vielen Kleinigkeiten, die zum Schutz von Umwelt und Klima in unserer Region beitragen.

WP: Wie wichtig ist der Naturschutz hier vor Ort?

Hammerschmidt: Es ist ganz ganz wichtig, dass wir uns auch hier in Arnsberg für den Schutz unserer Natur und unserer Umwelt einsetzen und in egal welcher Form aktiv werden. Es gibt sehr viele Möglichkeiten dies zu tun. Daher soll der Umwelt- und Klimaschutzpreis der Stadt auch dazu motivieren, nachhaltige und umweltverbessende Projekte anzugehen. Wir sollten nicht nur auf die Entscheidungen der Politik warten, sei es auf Bundesebene oder auch auf lokaler Ebene. Man kann schon mit kleinen Dingen etwas erreichen.

+++ Weitere Nachrichten aus Arnsberg und Sundern in unserem Newsletter +++