Arnsberg. Der Erlös der beliebten Veranstaltung in der Festhalle Promenade soll auch in diesem Jahr die Arbeit der Hospizstiftung unterstützen.

In Arnsberg steigt wieder der „Karneval wie früher“

Die fünfte Jahreszeit steht vor der Tür. Bald heißt es wieder „Kölle alaaf“, „Düsseldorf Helau“ und - ganz wichtig: „Arnsberg Mäntau“. Auch beim „Karneval wie früher“ in der Festhalle Promenade.

Neben Büttenreden, Gardetänzen und bunten Kostümen ist die Musik wichtiger Bestandteil der närrischen Veranstaltungen in Westfalen und im Rheinland. „Zwischen Rhein und Weser“ titelte so nicht nur ein Hörfunkmagazin, sondern auch ein Karnevalshit des Arnsbergers Klemens Pröpper.

„Arnsberg hat als Schmiede guter Karnevalslieder einen hohen Bekanntheitsgrad“

Und der legendäre Käseprinz und Ex-KLAKAG-Kanzler Hans Rath (†) brachte es vor vielen Jahren auf den Punkt: „Arnsberg hat als Schmiede guter Karnevalslieder einen hohen Bekanntheitsgrad, dieses Liedgut muss erhalten bleiben“.

Für diesen Erhalt setzen sich auch der Arnsberger Heimatbund und die „Vereinigten Kalkwerke“ ein. In der nunmehr dritten Auflage startet am Samstag, 8. Februar, die beliebte Veranstaltung „Karneval wie früher“ in der Festhalle, die Schirmherrschaft hat als der „Graf von Arnsberg“ Henning Fette übernommen.

Schriften beweisen: Auch auf Schloss und Rüdenburg wurde das Narrentreiben geschätzt

Denn erst kürzlich entdeckte Schriften würden beweisen, so wird Moderator Jo Haffner dem überraschten Publikum erklären, dass das närrische Treiben in Arnsberg uralt ist und schon die Grafen auf dem Schloss und die Burgherren auf der Rüdenburg dem Karneval verfallen waren.

Ein buntes Programm mit ausschließlich heimischen Akteuren

Der Schirmherr wird an diesem Abend also nicht mit einem gefächerten Regenschutz, sondern mit einem Wappenadler die Bühne betreten. Danach präsentieren die Pauerländer zusammen mit heimischen Karnevalsgruppen ein Programm, vollgespickt mit Auftritten bekannter Karnevalsakteure und natürlich: viel Musik.

Die große Prinzengarde aus Uentrop wird ebenso begeistern wie die KLAKAG-Tanzgarden und Schlossspätzchen Jamie Hentschel. Auch die Karnevalstruppe der Propstei-Frauen ist wieder mit im Boot. Ein Auftritt der Mädels darf ansatzweise schon verraten werden:

Die Besucher dürfen auf neue Entdeckungen im Klosterarchiv Wedinghausen gespannt sein, vermutlich muss manche Biographie von weltweit bekannten Persönlichkeiten neu geschrieben werden.

Die „Pauerländer“ greifen tief in die musikalische Schatzkiste

In den Schunkelrunden greifen die Pauerländer tief in die musikalische Schatzkiste - mit aktuellen Hits und legendären Karnevalslieder aus der Feder von Klemens Pröpper. Der langjährige KLAKAG-Kanzler war Texter und Komponist zahlreicher heute noch gern gesungener Ohrwürmer wie „Westfalenland, Westfalenland, ist wieder außer Rand und Band“.

Unvergessen sein Lied „Komm, wir tanzen Höpplepöpp“ zum Abschluss des Karnevals am Veilchendienstag: Beim Tanzen konnten die Narren, die an diesem Abend nach dem Marathon der vergangenen Tage das meiste Pulver verschossen hatten, auf kleinstem Raum nur hin und her tippeln - eben „höppeln“.

Der Erlös der Veranstaltung geht an die Hospizstiftung Arnsberg-Sundern

Der Abend in der Festhalle steht wieder unter dem Zeichen des guten Zwecks: Der Erlös kommt der Hospizstiftung Arnsberg-Sundern zugute. „Wir wollen mit der Veranstaltung diese wichtige Arbeit unterstützen“, freut sich Heimatbundvorsitzender und Pauerländer-Schlagzeuger Werner Bühner auf viele Besucher.