Immobilien: Meyer + Partner aus Neheim stärker online aktiv

Im Neheimer Immobilienunternehmen Meyer + Partner hat es eine Änderung der Gesellschafterstruktur gegeben. Zum 1. Januar 2020 hat der aus Wuppertal stammende, 38-jährige Diplom-Kaufmann Magnus Tassilo Eger die Geschäftsanteile des bisherigen geschäftsführenden Gesellschafters Georg Rüther übernommen. Damit wird Eger gleichberechtigter Partner der Meyer und Partner Immobiliengruppe und nimmt die Geschäftsführung mit wahr. Georg Rüther bleibt weiterhin im Unternehmen als Geschäftsführer aktiv.

Das neue Geschäftsführer-Team bei Meyer + Partner: (von links) Wilhelm August Meyer, Georg Rüther und Magnus Tassilo Eger. Foto: Privat

„Wir wollten einen Generationswechsel einläuten“, begründet Wilhelm August Meyer die Veränderung der Gesellschafterstruktur. Der 64-jährige Wilhelm Meyer will aber noch einige Jahre als geschäftsführender Gesellschafter tätig sein. In Magnus Tassilo Eger sieht Meyer einen idealen neuen Partner für das Neheimer Immobilienunternehmen, das rund 40 Mitarbeiter beschäftigt. „Mit Magnus Tassilo Eger holen wir uns ausgewiesene Expertise im Online-Bereich für die Immobilienvermittlung ins Haus“, sagt Meyer und betont, dass Eger bei früheren beruflichen Tätigkeiten drei Online-Banken aufgebaut hat. Eger war insbesondere in Frankfurt und Zürich tätig.

Wilhelm Meyer hat Magnus Tassilo Eger bei einer privaten Veranstaltung (bei einer Jagd) kennengelernt, und diese Kontakte dann weiter vertieft. Bereits seit Oktober 2019 arbeitet Eger in der Geschäftsführung von Meyer + Partner mit. Zum 1. Januar 2020 wurde Eger als Mitgesellschafter von Meyer + Partner auch erstmals Unternehmer. Früher war in anderen Firmen angestellter Geschäftsführer.

Arnsberg Firma Meyer + Partner hat viele Objekte entwickelt Das Immobilienunternehmen Meyer + Partner hat im Laufe der Jahre insbesondere in der Neheimer City (Haupt und Apothekerstraße) für viele neue Wohn- und Geschäftshäuser gesorgt. So wurden große Ladenflächen geschaffen, damit sich Unternehmen wie Mayersche Buchhandlung, New Yorker und C & A ansiedeln können. Meyer + Partner ist deutschlandweit tätig, zuletzt in Stuttgart und Kassel.

Wilhelm Meyer verbindet mit den Erfahrungen des Online-Bankers gute Perspektiven zur Projektentwicklung von Immobilienobjekten in ganz Deutschland. „Magnus Tassilo Eger kennt das Geschäft mit Investoren“, lächelt Wilhelm Meyer, der natürlich auch weiterhin mit zahlreichen Immobilienprojekten im heimischen Raum tätig ist.

Meyer + Partner hat seit seiner Gründung 1984 den Markt für Gewerbe- und Wohnimmobilien mitgeprägt - nicht nur in der Stadt Arnsberg, sondern auch in der Region Südwestfalen. Das Unternehmen Meyer+ Partner gibt es mittlerweile seit 36 Jahren. Der Firmensitz war von Beginn an in Neheim. Meyer + Partner gehört wichtigen Branchenverbänden wie z.B. dem IVD Bundesverband, der Westdeutschen Immobilienbörse, dem Ring Deutscher Makler oder dem Forschungsverband für Immobilien-, Hypotheken- und Baurecht an.

Gründer Wilhelm August Meyer wirft einen Blick in die Zukunft: „Zuerst einmal möchte ich Georg Rüther sehr herzlich für 36 Jahre vertrauensvolle und professionelle Zusammenarbeit danken. Wir haben von Anfang an das Unternehmen aufgebaut und zu dem gemacht, was es heute ist. Wir haben zum Beispiel Immobilien im Wert von insgesamt rund 645 Millionen Euro vermittelt, und das alles nicht nur in der Region Südwestfalen, sondern deutschlandweit.“

Jetzt als Unternehmer aktiv

Nach über zwölf Jahren in geschäftsführender Position bei diversen international agierenden Retail-Banken ist für Magnus Tassilo Eger der Wechsel vom Züricher und Frankfurter Bankenumfeld in die Immobilienwirtschaft auch persönlich ein Meilenstein in seiner bisherigen Laufbahn. Magnus Tassilo Eger sagt zu seiner Arbeit: „Neben den Bereichen der strategischen Neuausrichtung und der Intensivierung unserer deutschlandweiten Aktivitäten werde ich insbesondere ein Hauptaugenmerk auf den Bereich der Digitalisierung setzen. Hier sehe ich noch großes Potenzial, nicht nur im Bereich der prozessualen Abwicklung zum Beispiel im Bereich der Hausverwaltung, sondern auch gerade im Themenfeld der automatisierten Neukundenansprache.“