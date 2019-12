Im Neheimer Kunst-Werk steigt die „8. Übernacht“

Neheim. Das Veranstaltungsformat hat sich nicht nur in der Arnsberger Kunstszene einen Namen gemacht. Diesmal heißt es: „Zurück zu den Wurzeln“.

Möglichst alles selber machen – das ist der Anspruch der Organisatoren der inzwischen 8. „Übernacht“ im Neheimer Kunst-Werk.

Das Kreativhaus an der Möhnestraße lädt am Samstag, 14. Dezember, wieder zu seinem großen Kultur-Event ein, das sich in den letzten Jahren schon einen sehr guten Namen machen konnte. Besucher dürfen dabei für mehrere Stunden musikalische Unterhaltung und Genuss für alle Sinne auf drei Etagen des Hauses erwarten.

In der Vergangenheit schon über 1000 Besucher an einem Abend erreicht

Das Kunst-Werk an der Möhnestraße in Neheim war einst Produktionsstätte der früheren Firma Kaiser-Leuchten. Seit vielen Jahren ist aber wieder Leben im Haus, heute wird im Kunst-Werk vor allem Kreativität produziert.

Einen Einblick geben die zahlreichen Kunst- und Kulturveranstaltungen im gesamten Gebäude wie am Samstag, 14. Dezember, die nächste „Übernacht“. Diese Kulturveranstaltung hat in den letzten Jahren über die Grenzen der Stadt Arnsberg hinaus für Aufmerksamkeit gesorgt, teilweise konnten an einem Abend weit über 1000 Besucher gezählt werden.

„Wir möchten jetzt wieder zurück zu den Wurzeln“

„Wir möchten jetzt wieder zurück zu den Wurzeln und möglichst alles selber machen“, erklärt Mit-Veranstalter Christoph Meinschäfer. Man könne und wolle nicht mit immer mehr und teilweise den stets steigenden Erwartungen der Besucher folgen.

„Wir wollen hier auch nicht immer nur noch mit der letzten Veranstaltung verglichen werden“, sagt der Fotograf nachdenklich.

Die „8. Übernacht“ soll zeigen, was die Kreativen des Kunst-Werks zu bieten haben

Die inzwischen „8. Übernacht“ soll deshalb jetzt mal wieder zeigen, was die Kreativen aus dem Haus alles zu bieten haben. Einzig die Musik auf allen Etagen sei vor allem von außerhalb engagiert.

Trotzdem gebe es für die Besucher keinen Verzicht an kulturellen Genuss, da sind sich alle Beteiligten im Haus einig. „Wir können zeigen, wie authentisch wir sind und müssen uns damit nicht verstecken“, bekräftigt die Künstlerin Astrid Breuer („Opfer der Möhnewiesen“).

Ab 24 Uhr legt ein DJ auf

Und dazu hat das Kunst-Werk mit seiner „Übernacht“ am 14. Dezember eine ganze Menge zu bieten: Vom ersten Geschoss bis unter das Dach, in dem die Werkstattgalerie „Der Bogen“ untergebracht ist, dürfen sich die Besucher über Musik freuen.

So bietet in der ersten Etage das „Night Club Ensemble“ mit Jonas Carstens, Sebastian Martin und Bartosz Kater ab 19.30 Uhr einen musikalischen Appetizer. Ab 22 Uhr spielt dann die Tribute-Band „Gold Play“ viele Hits ihrer Vorbilder. Ab etwa 24 Uhr legt dann „DJ Rolando“ für die Gäste auf.

„Wohnzimmerkonzert“ im Stil der Singer und Songwriter

In der zweiten Etage wird es deutlich ruhiger zugehen: Jan Röttger und Timo Scharf laden im hinteren Bereich zu ihren bislang zwei „Wohnzimmerkonzerten“ des Abends ein. Die Musik wird im Stile der Singer und Songwriter vorgetragen, die Gäste sitzen in bequemen Sofas und können entspannt zuhören.

Das Besondere: Nach dem Start des Konzertes wird es während des Vortrages der Musiker keinen Einlass mehr geben. „Wir wollen die Entspannung nicht dadurch unterbrechen“, so Meinschäfer.

Auch die Tänzerinnen Ida Eickel und Lea Miller sind im Kunst-Werk unterwegs

Auch im „Bogen“ unter dem Dach wird es musikalisch – die „Vanilla Boat Crew“, Silas Eifler und Familie, laden zu international gefärbter Musik mit Tanzen ein. Zudem präsentiert zwischen den beiden Sets Künstler Manuel Quero seine „Lieblingslieder“.

Auf einigen Flächen des Kunst-Werks sind auf der „Übernacht“ auch die Tänzerinnen Ida Eickel und Lea Miller unterwegs. Ihre aufregende Tanz-Performance hat schon die Gäste der Jahresausstellung im „Bogen“ beeindruckt.

„Wir haben aber noch mehr zu bieten“

„Wir haben aber noch mehr zu bieten“, versprechen die Organisatoren aus dem Haus. Leckeres Essen zum Beispiel. So wird auf der zweiten und dritten Etage gekocht, ein Teil des Erlöses wird an die Arnsberger Tafel gespendet. Dazu greifen auch die Mieter des Kunst-Werks in die Taschen und kaufen auf ihren Kosten die Zutaten ein.

Auf Etage Nummer 2 bietet zudem „Graef´s Mund-Werk“ ein Catering an, es gibt Essen und Kaffeespezialitäten. Ganz oben offeriert „Hellmano“ italienische Spezialitäten.

Werkstattgalerie „Der Bogen“ zeigt Jahresausstellung und öffnet Ateliers

Kunst und Kultur sollen den Plänen nach den großen Rest der Aktionen zur Übernacht füllen. Von oben angefangen, zeigt die Werkstattgalerie „Der Bogen“ ihre Jahresausstellung, und die Künstler laden zum Besuch in ihren geöffneten Ateliers ein.

Auf Etage 2 hat Künstlerin Astrid Breuer ihr Atelier geöffnet und zeigt ihre aktuelle Ausstellung „Sheroes – Heldinnen“ mit aufwändigen Porträts berühmter Frauen aus Politik und Zeitgeschichte. Greta Verlage und Jonas Carsten zeigen auf den Fluren und in Räumen ihre Fotoausstellungen.

Martin Meinschäfer stellt seinen ersten Roman „Die Hellbeigen“ vor

Auf der ersten Etage zeigt Philipp Fölting seine Ausstellung in der Werkhalle, bei „Silberstreifen Filmproduktion“ sind die Storyboards (gezeichnete Regieanweisungen) aus ihren Filmen zu sehen.

Auch selbstgemachte Literatur wird bei der „Übernacht“ nicht zu kurz kommen – Martin Meinschäfer stellt seinen ersten Roman „Die Hellbeigen“ vor. Dabei wird eine Geschichte aus dem Kunst-Werk selbst erzählt.