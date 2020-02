Im Februar erneut mehr Arbeitslose in Arnsberg und Sundern

Arnsberg/Sundern. Sowohl in Arnsberg als auch in Sundern waren im Februar 2020 mehr Menschen auf der Suche nach Arbeit als im Januar 2020.

Sowohl in Arnsberg als auch in Sundern waren im Februar mehr Menschen auf der Suche nach Arbeit als im Januar. Die monatliche Bilanz der zuständigen Agentur für Arbeit ­Meschede/Soest weist 18 Zugänge in Arnsberg und drei in Sundern aus.

In Arnsberg sind Ende Februar 2646 Personen arbeitslos gemeldet, im Januar wurden 2628 Jobsuchende gezählt. Die Arbeitslosenquote (Basis: alle zivilen Erwerbspersonen) liegt Ende Februar 2020 bei 6,4 Prozent, Ende Januar 2020 lag sie bei 6,3 Prozent.

Leichter Anstieg in Sundern

In Sundern suchten im Februar 606 Menschen Arbeit; drei mehr als Ende Januar 2020 (da waren es „nur“ 603). Die Arbeitslosenquote an der Röhr (Basis ­alle zivilen Erwerbspersonen) liegt Ende Februar 2020 bei 3,7 Prozent – unverändert im Vergleich zum Vormonat.

„Unternehmen haben aber schon den Frühling eingeläutet, suchen wieder händeringend nach Fachkräften“, sieht Oliver Schmale, Chef der Agentur für Arbeit Meschede/Soest, einen positiven Trend.