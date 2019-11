Idee eines Hüsteners macht den Advent lebendig

Im Dezember kommen die Hüstener bis zum Heiligabend täglich beim lebendigen Adventskalender zusammen.

Zum vierten Mal startet die Aktion an verschiedenen Orten im Stadtteil. Es wird gesungen, gebastelt, gewandert, gezaubert oder geschlemmt – eines aber haben alle Termine gemein: Die Organisatoren und Besucher sammeln gemeinsam Spenden für die „Aktion Lichtblicke“.

15.000-Euro-Marke soll geknackt werden

Die Idee zu der Aktion, die im Advent sowohl die Hüstener aller Altersstufen näher zusammenbringen als auch einem guten Zweck dienen soll, hatte Künstler Ulli Steinwender. Er suchte und fand daraufhin in Hüsten viele Mitstreiter, worüber er sehr froh ist.

Matthias Brägas (Marketingleiter der Sparkasse, von links), Ideengeber und Künstler Ulrich Steinwender und Helmut Schulte (Marketingleiter der Volksbank) hoffen, dass viele Spenden für die "Aktion Lichtblicke" zusammenkommen. Foto: Katrin Clemens

„So etwas klappt nur in der Gemeinschaft“, sagt Steinwender. Er hofft, dass sich die Aktion immer weiter herumspricht und zahlreiche Besucher vor Ort sind, wenn sich ein weiteres lebendiges Kläppchen des Hüstener Adventskalenders öffnet.

In den vergangenen Jahren sind in Hüsten so bereits 12.500 Euro an Spenden eingenommen worden. „Der lebendige Adventskalender ist in den vergangenen Jahren eine Erfolgsgeschichte geworden“, sagt Helmut Schulte, Marketingleiter der Volksbank. „Dieses Jahr wollen wir mindestens die 15.000-Euro-Marke knacken.“

Was, wann und wo

Diese Termine und Orte sind Teil des lebendigen Adventskalenders in Hüsten:



1. Dezember: 12 bis 16.30 Uhr, Typisierungsaktion der Stefan-Morsch-Stiftung im Begegnungszentrum an der Schützenhalle

2. Dezember: 14 bis 17 Uhr, Wunschzettelaktion bei der Deutschen Post mit Verkauf von Waffeln und Kaffee

3. Dezember: 17 bis 19 Uhr, Lichterglanz im Garten der Kita Pusteblume, Anmeldung erforderlich

4. Dezember: ab 10 Uhr und ab 11 Uhr, Auftritt von Zauberer Ralf bei der Volksbank Sauerland

5. Dezember: 14 bis 18 Uhr, Laufen für Lichtblicke auf dem Laufband bei Orthopädie- und Schuhtechnik Landsknecht

6. Dezember: 14 bis 19 Uhr, der Nikolaus kommt ins Modezentrum Kress

7. Dezember: ab 14.30 Uhr, internationaler Advent im Engagementzentrum

8. Dezember: 10 bis 20 Uhr, kleiner Hüstener Weihnachtsmarkt bei Gartenbau und Floristik Dembinski

9. Dezember: Schwangerentherapie in der Gesundheitspraxis Janikowski, 13 bis 14 Uhr Infostunde, 15 bis 17 Uhr Schnupperbehandlung

10. Dezember: 17 bis 19 Uhr, Warten auf Weihnachten mit Theaterstücken, Liedern und Gedichten in der Grundschule Mühlenberg

11. Dezember: ab 18 Uhr, Gitarrenmusik und Stockbrot am Lagerfeuer bei der Feuerwehr



Arnsberg Hilfe für Familien in Notlagen Den gemeinnützigen Verein „Aktion Lichtblicke“ gibt es seit 1998. Der Verein unterstützt in Nordrhein-Westfalen Kinder, Jugendliche und ihre Familien, die materiell, finanziell und seelisch in Not geraten sind. Nach Angaben des Vereins sind im Spendenjahr 2018/19 mehr als 3,79 Millionen Euro weiter gegeben worden.

12. Dezember: 17 Uhr ab Petrikirche, Fackelwanderung zum Wanderheim des SGV Hüsten

13. Dezember: ab 15 Uhr Hochzeitstortenverkostung (von der Bäckerei Tuschmann) bei Romantika

14. Dezember: ab 17 Uhr, Sternstunden mit Nikolaus, Waffeln und Glühwein im Vereinsheim der Hüstener Karnevalsgesellschaft

15. Dezember: 15.30 bis 17 Uhr, offenes Weihnachtssingen in der Caritas-Wohngemeinschaft

16. Dezember: 15 bis 17 Uhr, weihnachtliche Waffelbäckerei bei der Sparkasse

17. Dezember: 10 bis 17 Uhr, Weihnachtsgrußkarten gestalten in der Stadtbibliothek

18. Dezember: 17 bis 21 Uhr, Winterfest des FC Sonnenburg auf dem Festplatz Wichelerweg



19. Dezember: ab 17 Uhr, Konzert des Posaunenchors auf dem Kirchplatz St. Petri

20. Dezember: ab 18 Uhr, offenes Singen am Lagerfeuer auf Webers Hof

21. Dezember: ab 16 Uhr, weihnachtlicher Hüttenzauber im Vereinsheim von „In Treue fest“ am Kirmesplatz

22. Dezember: ab 16 Uhr, weihnachtliche Foto-Party im Fotostudio Zander

23. Dezember: 18 bis 20 Uhr, Schutzengel malen im Atelier von Ulli Steinwender

24. Dezember: Weihnachtsgottesdienste der katholischen und evangelischen Gemeinden