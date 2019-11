Hüsten: Unterschriftenaktion für Erhalt der Parkplätze

Am Donnerstag wurde in Hüsten eine Unterschriftenaktion zum Erhalt der Parkplätze am Ludgeriplatz gestartet.

In den Geschäften, Banken und Arztpraxen liegen nun Listen aus, auf denen die Bürger sich zum Erhalt der Parkplätze eintragen können. Spontan, schon beim Verteilen der Listen, haben die ersten 30 Hüstener ihre Unterschrift geleistet.

Besonders für den Handel sind die Parkplätze von großer Bedeutung

Die Parkplätze, so die Initiatoren der Aktion vom Verkehrs und Gewerbeverein Hüsten, müssten bleiben, weil sie für den Hüstener Handel dringend benötigt würden. Auch die Banken und Arztpraxen rund um den Ludgeriplatz seien auf die Parkplätze angewiesen.

„In den umliegenden Dörfern, aktuell in Müschede, werden die Bankfilialen geschlossen und die Kunden müssen dann nach Hüsten fahren. Auch dazu brauchen wir in Hüsten Parkplätze im Zentrum.“ Die zunehmende Besucher-Frequenz in den benachbarten Geschäften zeige zudem, wie notwendig der Parkplatz für diese sei.