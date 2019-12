Hüsten: Lebendiger Adventskalender bringt Rekordsumme ein

Mit einer neuen Höchstsumme schloss jetzt der lebendige Hüstener Adventskalender ab: Es konnte ein Betrag von 5000 Euro für die Aktion Lichtblicke symbolisch an den Initiator Uli Steinwender aus Hüsten übergeben werden. Im vierten Jahr der Aktion beteiligten sich wieder zahlreiche Initiativen und Vereine aus Hüsten. Für die Aktion im kommenden Jahr gibt es auch schon Interessenten.

Programm an 24 Tagen

Der lebendige Hüstener Adventskalender konnte auch in diesem Jahr wieder seinem Anspruch gerecht werden und 24 Tagen voller Freude und Überraschungen bieten. Dafür haben schon allein die Vereine und Initiativen aus Hüsten gesorgt, die sich auch beim vierten Durchlauf wieder selbstlos und ehrenamtlich eingebracht haben.

Mit dem Erfolg seiner Idee ist der Hüstener Künstler und Kaufmann Uli Steinwender zufrieden. „Wir haben über vier Jahre hinweg immer einen großen Andrang gehabt, bei denen die mitmachen und denen, die als Gäste teilnehmen“, freut sich Uli Steinwender. Ganz bewusst habe sich der Hüstener von einem Ziel lenken lassen und mit seiner Aktion für die Unterstützung einer regionalen Aktion entschieden. Die „Aktion Lichtblicke“ wird von „Radio Sauerland“ und 44 weiteren Lokalradios in NRW unterstützt.

Typisierungsaktion zum Start

„Die Bürger hier wissen wofür wir die Spenden sammeln“, ist Steinwender überzeugt. Das alleine, so erklärt der Initiator, garantiere einen Erfolg der Aktion aber nicht. Auch die Angebote im Hüstener Adventskalender müssten passen, meint er.

Und so habe man an den 24 Tagen des lebendigen Hüstener Adventskalenders ein Programm für Junge und Alte bieten können und eines, das Stille und Besinnlichkeit wie auch Party und Spaß an den Tag und den Abend gelegt hat. „Die Mischung muss einfach stimmen“, gibt sich Uli Steinwender überzeugt. Großen Wert habe er auch darauf gelegt, dass alle Geschäfte im Stadtteil Hüsten mitmachen und sich einbringen können, jeder nach seinen Möglichkeiten.

Seinen Start hatte der Hüstener Adventskalender in diesem Jahr am 1. Dezember mit der Typisierungsaktion der Stefan-Morsch-Stiftung, die im Begegnungszentrum der Schützenhalle Hüsten einige Menschen motivieren konnte, sich in die Stammzellenkartei eintragen zu lassen. „Auch wenn es insgesamt wieder schön war, bleiben doch einige Aktionen in besonderer Erinnerung“, resümiert Helmut Schulte, Marketingleiter der Volksbank Sauerland, die zusammen mit der Sparkasse Arnsberg-Sundern die Aktion mitträgt.

So habe der Lichterglanz in der Kita Pusteblume viele Eltern und ihre Kindern begeistert, und das Laufband bei Schuhhaus Landsknecht mit sportlichem Anreiz Spenden erwirtschaftet. Lagerfeuerromantik bei der Feuerwehr oder der weihnachtliche Hüttenzauber beim Spielmannszug „In Treue Fest“ haben ihre Fans und Unterstützter gefunden. Offenes Singen und Weihnachtslieder vom Erwachsenen Blasorchester des Musikvereins Herdringen beim Freundschaftsclub „Hol mal 7“ zeigten auch Initiative über den Grenzen des Stadtteils hinaus.

Viele kreative Angebote

„Das Engagement im Hüstener Adventskalender muss man einfach unterstützen“, formuliert Petra Schmitz-Hermes von der Sparkasse Arnsberg-Sundern. Positive Rückmeldungen an Uli Steinwender bestätigten: Der Hüstener Adventskalender hat wieder allen gut gefallen. Immer wieder hatte die Veranstalter mit geringerem Besuch an den Aktions-Türchen gerechnet und waren vom Ansturm der Gäste überrascht worden. „Dabei hat mich auch wieder die Kreativität der Teilnehmer überrascht“, so Steinwender, der selber mehr als die Hälfte der Aktionen besucht hat.

Ganz besondere Gefühle habe es für ihn beim Besuche des Internationalen Adventsfeste im Engagementzentrum „E“ in Hüsten gegeben. Die von den Hauptakteuren unterschriebene Urkunde mit der Spendensumme wird jetzt vervielfältigt und allen Beteiligten zur Verfügung gestellt. Ob im Schaufenster oder im Schaukasten – alle Akteure sollen sich mit dem Erfolg der Aktion zurecht schmücken können. Und für 2020 wird schon wieder an einer neuen Mischung gearbeitet, die auch inhaltlich frische Akzente setzen will.