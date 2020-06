Die Polizei ermittelt nach dem Tod eines Mannes in der städtischen Unterkunft am Berliner Platz.

Polizei Hüsten: Erkenntnisse zu Totem in städtischer Unterkunft

Hüsten. Nach dem Leichenfund in der städtischen Unterkunft am Berliner Platz in Hüsten gibt es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.

Nach dem Leichenfund in einer städtischen Unterkunft am Berliner Platz in Hüsten gehen die Ermittler von einem Suizid aus. Das habe die Obduktion ergeben.

Der 34-jährige Mann war am Dienstagvormittag leblos in seinem Zimmer im Erdgeschoss der Unterkunft gefunden worden. Aufgrund seiner Verletzungen hatte die Polizei zunächst auch ein Tötungsdelikt für möglich gehalten, deshalb waren Mordkommission und Spurensicherung eingeschaltet worden.