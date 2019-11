Neheim. Ein Bagger hat am Freitagmorgen bei Bauarbeiten ein Kabel „zersägt.“ Die Störung hält wohl über das Wochenende an.

Hüsten: Berufskolleg nach Kabelschaden nicht erreichbar

Bei Bauarbeiten am Freitagmorgen, 22. November, hat ein Bagger ein Kabel durchtrennt, in dessen Folge das Berufskolleg „Berliner Platz“ in Hüsten derzeit weder telefonisch noch per Mail erreichbar ist.

In dringenden Fällen ist das Berufskolleg Berliner Platz über die Rufnummer 02931-945400 erreichbar. Die Störung wird voraussichtlich das Wochenende andauern.