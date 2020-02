HüKaGe: Prunksitzung wird zum närrischen Feuerwerk

Hüsten. Das war eine tolle Sache in der Hüstener Schützenhalle. Kein Wunder, dass das begeisterte Publikum mehrere Raketen zündete.

Unter ihrem Sessionsmotto „Ob Norden, Süden, Osten oder Westen – in Hüsten feiert man am besten“ hieß die Hüstener Karnevals-Gesellschaft (HüKaGe) Samstagabend ihre Gäste zur großen Prunksitzung in der Schützenhalle Hüsten willkommen.

Bevor auf der Bühne und im Saal ein närrisches Feuerwerk abgebrannt wurde, empfing der Vorstand der HüKaGe mit Vorsitzendem Markus Federupp und Sitzungspräsident Michael Hücker Närrinnen und Narren aus den befreundeten Gesellschaften sowie Vertreter aus Politik und Gesellschaft, darunter Bürgermeister Ralf Paul Bittner.

Ilona Brüggemann ist der HüKaGe seit 40 Jahren treu

Die Adjutanten unterstützen das Kinderprinzenpaar Hermine I. und Leon I. beim Verlesen ihrer Antrittsrede auf der Bühne in Hüsten. Foto: Frank Albrecht

Traditionell gehörte zum Empfang vor der Show der Austausch von Karnevalsorden und Küsschen, aber auch die Ehrung langjähriger und verdienter Karnevalsfreunde.

Rund eineinhalb Stunden vor der eigentlichen Sitzung stimmten sich so schon einmal die Gäste auf einen unterhaltsamen Abend ein.

Unter den Jubilaren der HüKaGe gab es für Ilona Brüggemann und ihre 40-jährige Zugehörigkeit zur Gesellschaft Urkunde und Nadel vom Vorstand.

Schon mehr als eine halbe Stunde vor dem Einmarsch der Akteure wurden die Gäste im Saal der Schützenhalle Hüsten in Stimmung gebracht - in vortrefflicher Weise vom Orchester der Neheimer Jäger. Während der Prunksitzung sorgten die Musikerinnen und Musiker stets für live gespielte Einmärsche und den erforderlichen Tusch.

Julius Propst und Waldemar Senft jetzt Ehrenmitglieder der HüKaGe

Sitzungspräsident Michael Hücker hatte somit auch keine Mühe, nach dem Einmarsch die Stimmung in Bestform zu halten. Bürgermeister Bittner, der von ihm auf die Bühne gebeten wurde, lobte die Ausstattung der abermals sanierten und modernisierten Schützenhalle Hüsten.

Mit einer besonderen Ehrung für die Träger der Bürgermedaille der Stadt Arnsberg konnte er dann zusammen mit dem Vorstand der HüKaGe die närrischen Urgesteine der Gesellschaft Julius Propst und Waldemar Senft beglücken. Beide wurden mit Urkunden der HüKaGe zur neuen Ehrenmitgliedern der Gesellschaft befördert. „Das ist die höchste Auszeichnung hier im Verein, und ihr habt sie euch wirklich verdient“, lobte der Bürgermeister.

Gemeinsamer Gardetanz zu Ehren der Kinderprinzenpaares

Im Beisein des Prinzenpaares Emilia I. und Mario I. machten Bürgermeister Ralph Paul Bittner und Vorsitzender Markus Federupp Julius Propst und Waldemar Senft zu neuen Ehrenmitgliedern der HüKaGe. Foto: Frank Albrecht

Dann aber gehörte die Bühne in Hüsten nur noch dem närrischen Geschehen. Bei dem stellten sich zunächst die Prinzenpaare der HüKaGe vor, Emilia I. die Kreative und Mario I. aus Kalabrien mit ihrer Begrüßungsrede vor.

Bei der Suche nach den Tanzgarden gab es für die Gäste in der Halle zunächst ein Video zu sehen, bevor die Gesuchten zu den Klängen des Orchesters der Jäger einzogen.

Nicht fehlen durfte natürlich auch die Rede des Kinderprinzenpaares mit Hermine I. und Leon I.. Ihnen zu Ehren gab es den gemeinsamen Gardetanz der Jugend- und Juniorengarde, die auf der Bühne ihr ganzes Können demonstrierten.

Erste Rakete: „Helau ihr Hüstener Kälber“

Zum Mitsingen des Hüstener Karnevalsliedes „Helau ihr Hüstener Kälber“ von Gerhard von der Heydt war der ganze Saal eingeladen. Das war allen die erste Rakete des Abends wert, bevor die Solomariechen ihre Auftritte bekamen.

Drei Mal begeisterten Mia Benthin, Melina Starkemeyer und Lena Kaiser im Verlauf des Abends mit ihren Tänzen das Publikum. Mühelos gelang das auch den Cheerleadern des TuS Sundern. Deren akrobatische Darbietungen, bei denen Tänzerinnen nur so durch die Luft geworfen wurden, verzückten ein Publikum, dass zur Rakete auch noch eine Zugabe einforderte und bekam.

Die Kölner Band „Mundgerecht“ reißt die Gäste der Prunksitzung von den Stühlen

Vom Showtanz der Senioren wie der Jugend- und Juniorengarde leitete Sitzungspräsident Hücker zum beliebten Pärchen „Ette und Lilly“ über. Der Bauchredner hatte sich mit seiner Begleitung wieder ein paar Närrinnen und Narren im Saal herausgepickt, die ein wenig durch den Kakao gezogen wurden.

Schon fast auf dem Höhepunkt des Abends riss die Kölner Band „Mundgerecht“ die Gäste der Prunksitzung von den Stühlen. Die Halle stand und auch eine kurze Ton-Unterbrechung konnte der Stimmung keinen Abbruch tun.

Bestens gelaunt ging es dann in das große Finale mit dem Orchester der Neheimer Jäger weiter, die auch nach dem offiziellen Programmende im hinteren Teil der Halle die Schunkel-Stimmung lange am Kochen halten konnten.