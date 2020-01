Hubertus Böttcher und Johannes Böhnke regieren in Arnsberg

Mit der Proklamation von Dechant Hubertus Böttcher und Pastor Johannes Böhnke hat die Kleine Arnsberger Karnevalsgesellschaft (KLAKAG) voll ins Schwarze getroffen. Beide Regenten wurden am Samstagabend in der Festhalle vor vollem Haus mit manchem „KLAKAG Helau Mäntau“ vom Publikum hochgelebt und begeistert gefeiert.

Schon seit Jahresbeginn kursierten in der Stadt die unterschiedlichsten Gerüchte, wer denn der oder die „Neuen“ sein könnten. Nur so viel sickerte durch: Kandidaten stehen in den Startlöchern, es wird diesmal keine „prinzenlose“ Session geben. Als dann Punkt 20.15 Uhr die neuen Regenten in den Saal einzogen, war das Eis schnell gebrochen – und der Jubel groß. Der Weg zur Bühne erschien lang und länger, Händeschütteln hier und Drückerchen da. Als der Marathon endlich geschafft war, quittierten die Gäste ihre Überraschung und Freude mit Beifallsstürmen. Regent Johannes, „der treue Hirte“ und Hubertus, „die himmlische Eingebung“ waren beide ganz aus dem Häuschen. Sitzungspräsidentin Diana Schüler hatte arge Probleme besonders den Propst auf die Bühne zu bekommen, denn „die himmlische Eingebung“ war es wohl, die Hubertus Böttcher immer wieder Richtung Publikum zurück laufen ließ. Beide Neuregenten bedankten sich bei den Gästen für den Super-Empfang und besonders bei den KLAKAG-Senatoren, die diese Doppel-Regentschaft möglich gemacht hatten.

Arnsberg „B und B“ im Porträt Hubertus Böttcher wird 1956 in Brakel im Kreis Höxter geboren. Hier macht er 1976 Abitur und wird im Februar 1983 zum Diakon und ein Jahr später im Paderborner Dom zum Priester geweiht. Nach Stationen als Vikar in Dortmund und Hagen kommt er 1991 ins Sauerland und engagiert sich als junger Pastor in der Jugendarbeit der St. Elisabeth Gemeinde Moosfelde. 1996 erfolgt die Versetzung nach Arnsberg zur Liebfrauengemeinde. 2004 wird er zum Dechant gewählt und steht später der St. Laurentiusgemeinde als Propst vor. Johannes Böhnke stammt aus Dortmund, an seinem Geburtstag im Jahr 1963 gewinnen die Dortmunder Borussen das DFB Pokal-Endspiel. 1989 legt Johannes Böhnke sein Examen vor dem Landeskirchenamt Bielefeld ab und tritt seine erste Stelle in Hemer an. Sieben Jahre später wird er nach Isenstedt-Frontheim versetzt, einem mittelgroßen Dorf im Kreis Minden-Lübbecke. 2003 wird Johannes Böhnke nach Arnsberg gerufen und trifft hier zum ersten Mal auch seinen kirchlichen Amtskollegen und jetzigen KLAKAG-Mit­regenten Hubertus Böttcher. Beide verbindet eine enge Freundschaft. Für ihre Verdienste um das Gemeinwohl in der Stadt Arnsberg wurden Böttcher und Böhnke beim Ordensfest 2010 mit der Senatorenwürde der KLAKAG ausgezeichnet.

Senator Jo Hafner, „der Nachtwächter mit dem Saxofon“, stellte in seiner Laudatio die beiden Neu-Regenten vor (Info-Box). Beide sind seit vielen Jahren befreundet und sind tatkräftige Botschafter der Ökumene zwischen katholischer und evangelischer Kirche. So zelebrieren Hubertus Böttcher und Johannes Böhnke seit einigen Jahren gemeinsam den Gottesdienst der Arnsberger Bürgerschützen, in der katholischen Norbertus Kirche feiern die evangelischen Christen während des Umbaus der Auferstehungskirche ihre Gottesdienste – dies alles wäre vor Jahrzehnten noch undenkbar gewesen.

Zurück in die Festhalle: Bereits nach dem Einzug des Vorstands und der Büttenrede des stellvertretenden Bürgermeisters Peter Blume war das Kinderprinzenpaar proklamiert worden. Nevio Klemenz (13), „der Fußball spielende Handballer“, und Lisa Marie Horn (13), „die Kölsche Sauerländerin“, regieren nun für ein Jahr den närrischen Nachwuchs. Als Adjutant des Prinzen fungiert René Räupke, Hofdame der Prinzessin ist ihre jüngere Schwester Julia.

Nevio Klemenz (13) und Lisa Marie Horn (13) regieren nun für ein Jahr den närrischen Nachwuchs. Foto: Wolfgang Becker / WP

Sitzungspräsidentin Diana Schüler – „ihr werdet heute Abend verzaubert, die Bude ist voll und ich freu mich einfach“ – führte danach durch ein mehrstündiges Programm mit Auftritten der KLAKAG-Garden Pusteblumen und Prinzengarde sowie Schloss-Spätzchen Jamie Hentschel. Die Pius-Frauen präsentierten als „Druma Girls“ einen schlagkräftigen Trommelauftritt, das Publikum bekam hier schon mal einen Vorgeschmack auf den Pius-Frauenkarneval am 15. Februar. Bei der Kostümprämierung hatten Bernd Hennecke und Heiko Neldkamp als Detektive „Schulze und Schulze“ die Nase vorn und landeten auf dem Siegertreppchen, gefolgt von Caro Pieper als „Masken-Ball“ und der siebenköpfigen Gruppe venezianischer Damen, den Preis hierfür nahmen Carmen Deimann und Melanie Orth entgegen.

Powerländer sorgen für Stimmung

Die „Pauerländer“ sorgten zwischen den Auftritten mit Schunkelmusik für Stimmung im Saal, nach dem Finale ging es noch lange mit DJ Beppo weiter.