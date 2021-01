HSK informiert: Impftermine für 80-Jährige und älter

Arnsberg/Sundern Der Hochsauerlandkreis lädt 80-Jährige und älter zum Impfen nach Olsberg ein.

Die nächste Stufe der Impfkampagne läuft an. Nachdem in den Pflegeheimen bereits Impfteams tätig geworden sind, sollen nun außerhalb dieser Einrichtungen die ab 80-Jährigen die nächsten sein, die geimpft werden. Wie berichtet, ist dafür ein Impfzentrum in der Konzerthalle Olsberg eingerichtet worden.

Der Hochsauerlandkreis wird in der kommenden Woche die Altersgruppe ab 80 Jahre anschreiben und zum Impfen einladen. Kreispressesprecher Martin Reuther: „Es werden 18.000 Informationsbriefe rausgeschickt.“ Grundlage ist ein Ministerschreiben aus Düsseldorf, das mit HSK-spezifischen Informationen angereichert wird. Die aktuellen Datenbanken sind dazu bis zum Stichtag 31. Dezember 2020 herangezogen worden. Aus den Adressdaten und den Informationen zur Impfung produziert die Kreisverwaltung Serienbriefe, die nächste Woche in die Post gehen. Dem Schreiben ist auch zu entnehmen, wie man sich zur Impfung anmelden kann.

Martin Reuther: „Wer nicht erfasst worden ist, aber zur Altergruppe ab 80 Jahre gehört, kann sich dennoch zur Impfung anmelden. Weitere Informationen rund um das Thema stellt der HSK unter impfzentrum.hochsauerlandkreis.de (ohne vorangehendem www) zur Verfügung.

Auch Termin für die zweite Schutzimpfung wird vergeben

Nach Auskunft der KVWL beginnt die Terminvergabe für die Impfen am 25. Januar. Impfberechtigte Bürgerinnen und Bürger können online unter www.116117.de einen Termin vereinbaren. Es ist auch eine telefonische Terminvergabe unter der kostenfreien Nummer 116117 sowie ausschließlich in Westfalen-Lippe auch unter 0800 116 117 02 (täglich von 8 bis 22 Uhr) möglich. Termine bekommen zunächst nur Bürgerinnen und Bürger, die das Informationsschreiben erhalten haben.

Die Terminvereinbarung können auch Angehörige oder Vertrauenspersonen übernehmen. Um einen vollständigen Impfschutz zu gewährleisten, wird neben dem Termin für die Erstimpfung auch ein weiterer Termin für die zweite Schutzimpfung vereinbart.

Eine Terminvergabe vor dem 25. Januar findet nicht statt. Es gebe auch keine Warteliste, unterstreicht die KVWL. Es können nur so viele Termine vergeben werden, wie Impfstoff da ist – und dieser sei im Moment begrenzt. "Das sollte aber nicht zu Frust oder gar Verunsicherung unter den Bürgerinnen und Bürgern führen. Jeder, der möchte, wird geimpft – nur eben nicht alle auf einmal. Es ist wichtig, dass die Menschen bei allem Enthusiasmus, der durch die zugelassenen Impfstoffe in der Gesellschaft entstanden ist, realistisch bleiben“, erklärt der Vorstand der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) mit Dr. Dirk Spelmeyer, Dr. Volker Schrage und Thomas Müller.

KVWL gibt jetzt täglich Impfquoten bekannt

Die Kassenärztliche Vereinigung hat derweil begonnen, die erfolgten Impfungen zu dokumentieren und täglich zu veröffentlichen. Demnach sind mit Stand vom 12. Januar im den HSK-Pflegeeinrichtungen 1838 Ersteinheiten verimpft worden: 915 Bewohner (Quote 50 Prozent) und 923 Angehörige des medizinisch-pflegerischen Personals (Quote 50 Prozent).

Klinikum wartet auf nächste Impfcharge

Werner Kemper, Sprecher der Geschäftsführung der Klinikum Hochsauerland GmbH, ist froh, dass nun in der ersten Einrichtung des Klinikums Hochsauerland geimpft werden konnte. "Ich bin erfreut über die hohe Impfbereitschaft. Nur so können wir die Pandemie langfristig in den Griff bekommen. Ich hoffe, dass wir möglichst schnell auch den Beschäftigten unserer vier Krankenhausstandorte eine Corona-Schutzimpfung anbieten können. Für unsere Beschäftigten in den Krankenhäusern und weiteren Einrichtungen haben wir in der ehemaligen Petrischule in Hüsten ein eigenes Impfzentrum eingerichtet, das seit dem 17. Dezember vollumfänglich einsatzbereit ist. Seitdem warten wir auf Impfstoff. Heute haben wir die Nachricht erhalten, dass die ersten Impfstoffdosen dafür ab dem 18. Januar geliefert werden. Welche Mengen uns dann zur Verfügung stehen, ist bisher jedoch nicht bekannt."

+++ Mehr Nachrichten aus Arnsberg, Neheim und Sundern finden Sie auf unserer Stadtseite +++