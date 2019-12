Holzener Familie feiert den Advent mit fünf Generationen

Nikolausbaby Joel ist in eine ganz besondere Familie geboren worden: Fünf Generationen freuen sich in Holzen gemeinsam auf das Weihnachtsfest. Das jüngste Familienmitglied hat vier Großeltern, fünf Urgroßeltern und sogar eine Ururgroßmutter.

Die 92-jährige Adele Morasch ist in diesem Winter gleich zweimal zur Ururgroßmutter geworden: Joel und Klaus sind der ganze Stolz der Familie. „Weihnachten mit der Familie ist schön. Je mehr Menschen dabei sind, desto mehr hat man davon“, meint Adele Morasch. Sie selbst ist als Einzelkind aufgewachsen, ebenso ihre Tochter und ihre Enkelin – Christa Lipke und ihr Mann Thomas jedoch entschieden sich für einen anderen Weg.

Arnsberg Wenig Familien mit drei oder mehr Kindern 12.357 Kinder und Jugendliche leben laut Einwohnermeldeamt in Arnsberg. Daten darüber, wie viele Familien es gibt, liegen nicht vor. 5,1 Millionen Familien haben 2018 laut statistischem Landesamt in Nordrhein-Westfalen gelebt. 223.000 der Familien hatten zu diesem Zeitpunkt laut Mikrozensus drei oder mehr Kinder unter 18 Jahren, die im Haushalt lebten. 548.000 Menschen im Land waren 2018 alleinerziehend, darunter 470.000 Frauen.

Sie bekamen fünf Kinder, von denen ihnen zwei jetzt bereits Enkel beschert haben. „Mir war immer klar, dass ich kein Einzelkind haben will“, sagt die heute 54-jährige Christa Lipke. „Und wenn sie sich heute sehen, ist die Liebe unter den Kindern unheimlich groß, dafür hat es sich gelohnt.“

Sohn Michel und Tochter Elyssa sind nun selbst Eltern geworden und auch sie hoffen, dass ihre eigenen kleinen Familien noch weiter wachsen werden. Michel und Katharina Lipke wohnen in Holzen direkt neben den frisch gebackenen Großeltern und der Ururgroßmutter. Hierher war die Familie gezogen als Michel und seine vier Geschwister noch jünger waren – um mehr Platz zu haben für die Großfamilie.

Junge Eltern

Thomas Lipke hat die Geburten seiner fünf Kinder noch genau in Erinnerung. „Von der ersten Minute an hatte jedes Kind seine eigene Persönlichkeit“, sagt er. Für ihn und seine Frau sei es wichtig gewesen, jedes Kind in seiner Persönlichkeit und seinen Talenten zu stärken, sie alle zur Eigenständigkeit und Eigenverantwortung zu erziehen. Das hat sich nun auch die nächste Generationen für den Nachwuchs vorgenommen.

Michel und Katharina Lipke sind beide 25 Jahre alt und studieren noch, im kommenden Frühjahr will Katharina Lipke ihre Masterarbeit abgeben. „Im Geburtsvorbereitungskurs war ich auf jeden Fall die Jüngste“, sagt sie. Aus ihrer Sicht gebe es den perfekten Zeitpunkt für ein Kind in Bezug auf Ausbildung und Job nicht und da sie und ihr Mann sich bereit gefühlt hätten, seien sie bereits jetzt Eltern geworden. „Wir konnten natürlich auch so früh ein Kind bekommen, weil wir die Familie im Rücken haben“, sagt Michel Lipke.

Seine Schwester Elyssa und ihr Mann leben im Ruhrgebiet. Sie sind wie die gesamte Familie gläubig und fühlen sich auch von ihrer Gemeinde stark getragen. Sie gehören der Glaubensgemeinschaft „Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage“ an, in der die Familie ebenfalls einen hohen Stellenwert hat.

Rückhalt bei der Pflege

Erziehung der Jüngsten und Pflege der Ältesten sind für alle Familienmitglieder selbstverständlich. So pflegen sie derzeit die Familienälteste und haben auch den Großvater umsorgt, als seine Kräfte langsam nachließen. „Die Kinder haben sofort gesehen, dass es verschiedene Phasen im Leben gibt“, sagt Thomas Lipke.

Vertrauen darein, dass das Leben auch mit all seinen schwierigen Phasen und Krisen zu meistern ist, haben die Familienmitglieder durch ihren Glauben und durch das Miteinander. „Wir wollen auch anderen Mut machen, die Institution Familie stärken“, sagt Thomas Lipke. Bedingungslos füreinander da zu sein sei das, was eine Familie ausmache und was Vertrauen in den eigenen Lebensweg schaffe.