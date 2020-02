Holzen. In Holzen lassen sich die Dorfbewohner nicht unterkriegen: Mit einer neuen kreativen Idee wollen sie den Ort für alle noch lebenswerter machen.

Holzen: Ein Dorf mit guten Feen und viel Zusammenhalt

Nicht erst seit den infrastrukturellen Änderungen sind die Bürger in Holzen für ihr Dorf aktiv geworden. Mit der Schließung des kleinen Lebensmittelmarktes hat man gelernt, umzugehen. Und auch der Wegfall eines Geldautomaten hat nach erstem Ärger zum Umdenken angeregt. Unter dem Titel „Gute Fee“ hat sich in Holzen inzwischen eine tragfähige Initiative entwickelt, die einige der Veränderungen auffangen will.

Suche nach Verstärkung

Mit drei Feen aus Holzen ist das Projekt inzwischen gestartet, und die Akteure hoffen weitere Feen – weiblich wie männlich – hinzugewinnen zu können.

Silke Erning und Christian Müller aus der Steuerungsgruppe in Holzen freuen sich über die Hilfsbereitschaft in ihrem Dorf. Foto: Frank Albrecht

„Die Idee hat sich aus einer der Arbeitsgruppen entwickelt, die sich im Zuge von LEADER bei uns gebildet haben“, erklärt Silke Erning. Es sei das Ziel gewesen, in Holzen Dienste von Bürgern für Bürger anzubieten.

Mit zwei anderen LEADER-Projekten – „Willkommen in Holzen“ sowie „Wohnzimmer Holzen“ – steht man inzwischen gut im Kurs. Die Arbeitsgruppen wollen nun jede für sich und doch gemeinsam das dörfliche Leben weiter nach vorne tragen.

Arnsberg Ein Sprachrohr für alle Der Ortsring in Holzen ist neu aufgestellt und jetzt mit Uwe Rentrop das Sprachrohr für 12 Vereine und Initiativen aus Holzen und 5 aus der Oelinghauser Heide. Ende 2018 hatte Holzen 1900 Einwohner – die Projekte sollen das Wohnen auf dem Dorf interessant halten. Holzen spekuliert auch mit dem Modell „Digitales Dorf“, dazu soll aber zunächst die Initiative der Stadt Arnsberg abgewartet werden.

Für Christian Müller aus Holzen ist das der richtige Weg. „LEADER hat bei uns im Dorf zu einem ungeheuren Aktionismus geführt“, so der Unternehmer. Und Anlass zum Handeln sehen die Holzener genug.

„Der ÖPNV fährt bislang nur im Stundentakt“, sagt Vera Jürgens, eine gute Fee der ersten Stunde. Täglich macht sich die Geschäftsfrau aus Holzen auf den Weg zur Bank, um Wechselgeld für ihre Bäckerei-Filialen zu holen und anderes zu besorgen. „Da kann ich auch gut das kleine Bankgeschäft für andere mit erledigen“, sagt sie. Das Ergebnis im Projekt „gute Fee“: Ein täglicher Shuttle-Dienst für die kleinen Bankgeschäfte wie Geld holen, Überweisungen einschmeißen und so weiter.

Medikamente und Lebensmittel an die Haustür

Und es gibt weitere Hilfe: Siggi Otterstedde ist Medikamenten-Fahrer für eine heimische Apotheke. Für die Holzener kann er als männliche „gute Fee“ nun den Arzneimitteldienst übernehme: „Bei Menschen, die unsere Unterstützung brauchen, kann ich das Rezept zuhause abholen und aus der Apotheke die gewünschten Medikamente mitbringen.“

Die dritte „gute Fee“ der ersten Stunde ist Andrea Biegler, sie ist die Einkaufs-Fee für ältere Menschen. „Ich lebe hier und nehme die Vorteile mit, da möchte ich auch gerne etwas zurück geben“, begründet Biegler ihr Engagement. Dorf funktioniere schließlich nur dann gut, wenn auch jeder seinen Beitrag leiste.

Idee für einen Reparaturdienst

Die drei guten Feen in Holzen sollen erst der Anfang sein, längst schon hat man von der Steuergruppe aus einen Flyer gedruckt, der nicht nur das Projekt vorstellt, sondern auch für Verstärkung sorgen soll. Für Silke Erning sind dabei die Möglichkeiten unbegrenzt. „Ein Reparaturdienst vielleicht – alles ist denkbar“, sagt sie.

Um die Wünsche der Holzener besser kennen zu lernen, überlegt Vera Jürgens, in der Bäckerei eine Wunsch-Box aufzustellen. Da könnten sich auch Freiwillige für andere Dienste am PC, als Ersatz-Oma, für die Hilfe beim Rasenmähen oder für Behördengänge melden. Schon jetzt klappt es mit der Kommunikation dafür recht gut: Über die geteilte Whats-App-Gruppe „Biber-Bote“ sind schon 350 Teilnehmer eingebunden. Und täglich werden es mehr.