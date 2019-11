Herdringen: Weihnachtsmarkt auch Symbol des Zusammenhalts

Herdringen. Alle zwei Jahre ist in Herdringen Weihnachtsmarkt. Dann zeigt das Dorf, was man gemeinsam und ohne Konkurrenzdenken auf die Beine stellen kann.

Jedes Jahr ist es das gleiche: Schon im Oktober hört man die Weihnachtslieder aus allen Richtungen schallen, die Geschäfte preisen ihre Weihnachtsartikel an, Schaufenster quillen über vor Deko. Weihnachten – in erster Linie ein lukratives Geschäftsmodell.

Doch sind die christlichen Feiertage vollends dem Kapitalismus zum Opfer gefallen? Nein, ein kleines Dorf im Sauerland leistet Widerstand: In Herdringen wird man alle zwei Jahre in der Voradventszeit Zeuge davon, dass Weihnachten auch für Gemeinschaft und nicht für Profit stehen kann. Denn dann veranstaltet das Dorf seinen Weihnachtsmarkt, der sich gerade darin von vielen anderen unterscheidet.

„Alle Einnahmen fließen in eine gemeinsame Kasse“

„Wir haben hier überhaupt keinen Kommerz. Alle Einnahmen fließen in eine gemeinsame Kasse“, sagt Thomas Reiß, der den Weihnachtsmarkt organisiert und auch initiiert hat. Das siebte Mal präsentiert sich das eintägige Fest nun schon im Schützenhof der Herdringer Gemeinschaftshalle.

Alle zwei Jahre findet der Markt statt, getragen von über dreißig örtlichen Vereinen und Gruppen. Gemeinsam arbeiten sie in der Dachorganisation „Vereinsring“ daran, den Weihnachtsmarkt zu ihrem persönlichen Dorftreff zu gestalten. Gerade das sei das Grundprinzip: Kein Verein ziehe einen alleinigen Vorteil aus dem Fest, alle arbeiteten zusammen an dem Erfolg.

Auch wohltätige Zwecke werden mit Weihnachtsmarkt-Erlös unterstützt

Mit einem tollen Feuerwerk setzten die Herdringer Weihnachtsmarkt-Organisatoren wieder ein ganz besonderes Zeichen. Foto: wp / Maximilian Dolle

Finanziert wird der Markt durch die Einnahmen, einiges wird auch gespendet, so etwa die Tannenbäume und das Feuerwerk am Abend. Vom übrig bleibenden Gewinn würden die umsatzstärksten Vereine ihren Anteil für wohltätige Zwecke spenden, so Reiß.

Wie jedes Mal ist wieder eigens eine Glühweintasse mit Ortsmotiven gestaltet worden. Außerdem gibt es für Kinder Stempelkarten, mit denen sie vergünstigt Bratwurst und Kinderpunsch kaufen können.

Früher Termin ist bewusst gewählt

Mit der Terminsetzung Ende November ist der Weihnachtsmarkt in Herdringen relativ früh dran. „Der Termin ist strategisch gewählt“, sagt Reiß dazu. Früher habe der Eine-Welt-Laden „Nuevo Camino“ einen eigenen Markt gehabt und die kfd ihren Basar veranstaltet.

„Wir wollten einfach keine drei oder vier verschiedenen Veranstaltungen im Jahr, und zu diesem Zeitpunkt können alle gut zusammenkommen.“

Und an weihnachtlicher Stimmung mangelt es dem kleinen Weihnachtsdorf nicht. Im Schützenhof unter den Remisen drängen sich die Stände dicht aneinander, zum Abend stimmt der örtliche Musikverein Lieder an, auch das Wetter ist winterlich kalt.

Das Weihnachtsmarkt-Konzept ist ein generationenübergreifender Magnet

Das Konzept scheint generationenübergreifend Menschen anzuziehen: „Nachmittags hatten wir schon 150 Leute in der Cafeteria. Da kommen vor allen die Älteren, und abends dann immer mehr Jüngere“, sagt Tanja Schulte von der kfd.

Hier spüre man die Dorfgemeinschaft, wenn alle anpackten, um das Fest auf die Beine zu stellen. Es werde gemeinsam gebastelt und gebacken, mit den unterschiedlichen Aufgaben würden einfach viele Leute angesprochen. Auch die zeitliche Distanz von zwei Jahren zwischen den Märkten trage zum Besonderen bei, meint eine Besucherin.

Ein großer Dorftreff, der zeigt, wie wichtig und produktiv Zusammenhalt sein kann

Thomas Reiß sieht vor allem die Anstrengung der Vereine, die nicht jedes Jahr zu stemmen sei. Am wichtigsten sei es aber auch, die Leute mitzunehmen, zu integrieren und Stärke zu zeigen.

Denn dieser Markt soll genau das sein: ein familiärer, großer Dorftreff, der zeigt, wie wichtig und produktiv Zusammenhalt sein kann, und auf dem alle Herdringer – und natürlich auch alle anderen – herzlich willkommen sind.