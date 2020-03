Herdringen: Fahrer des Kieslasters ist verletzt

Herdringen. Der Fahrer des umgekippten Kieslasters ist verletzt und wird derzeit von den Rettungskräften geborgen. Die Stiepeler Straße bleibt gesperrt.

Auf der Stiepeler Straße in Arnsberg-Herdringen ist am Dienstagmorgen kurz nach 9 Uhr am Steinbruch Ebel ein Kieslaster umgekippt. Derzeit, so die Polizei, befindet sich der verletzte Fahrer noch in der Kabine und muss geborgen werden. Die Rettungskräfte sind bereits in Aktion.

Polizei: Unfallstelle weiträumig umfahren

Wichtig für Verkehrsteilnehmer: Die Stiepeler Straße ist mindestens noch für eine weitere Stunde komplett gesperrt. Die Polizei bittet darum, die Unfallstelle weiträumig zu umfahren.