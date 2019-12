Hüsten. Nach fast 39 Jahren bei der Volksbank geht Helmut Schulte in den Ruhestand. Er war Marketing-Leiter mit besonderem Herz für Ehrenamt und Region.

Helmut Schulte: „Ich wollte Bank menschliches Gesicht geben“

Er ist in Arnsberg und Sundern bekannt wie ein bunter Hund und war immer ein gerngesehener Gast. Der langjährige Marketingleiter Helmut Schulte von der Volksbank Sauerland zeigte authentisch sein besonderes Herz für Ehrenamt und die Menschen der Region. Mit seiner 30. Teilnahme an der traditionellen Kassenprüfung des Geldinstituts zum Jahresabschluss endet heute die berufliche Laufbahn. Unserer Zeitung erzählt er im Wocheninterview, wie und warum er weiter ein Gesicht des Engagements bleiben wird.

Wie fühlt man sich, wenn fast 39 Jahre Berufsleben bei der Bank zu Ende gehen?

Helmut Schulte Da ist ein lachendes und ein weinendes Auge. Und natürlich ist da ein bisschen Wehmut bei. Ich habe immer gerne mit Menschen zu tun gehabt - egal ob Kunde oder nicht. Es war mein Traumberuf. Jetzt beim Aufräumen fielen mir immer wieder Erinnerungen in die Hände, da guckt man in viele Ordner hinein und vieles kommt zurück. Es ist schon ein eigenartiges Gefühl, wenn du fast 40 Jahre lang jeden Morgen einen Weg zur Arbeit gefahren bist. Aber jetzt ist gut und die Zeit, sich anderen Aufgaben zu widmen. Ich werde aber einen Großteil der vielen Gespräche mit meinen Kollegen vermissen.

Was macht Helmut Schulte jetzt mit seiner Zeit?

Meine Frau hat gesagt, eine Stunde am Tag mehr für sie wäre nicht schlecht. Ich war ja immer auch viel an Abenden unterwegs. Jetzt widme ich meine Zeit meinen vier Enkelkindern, meinem 600 Quadratmeter großen Garten, dem Ehrenamt beim KKV Hüsten und im Franz-Stock-Komitee. Gerade wird festgezurrt, dass noch ein drittes Ehrenamt im sozial-karitativen Bereich hinzukommen wird. Ich will etwas zurückgeben.

Zur Person Seit 1981 bei Volksbank in Hüsten Helmut Schulte (63) ist gebürtiger Hüstener und lebt seit 1981 in Ense-Lüttringen. Nach Besuch der Ruhrschule, der Realschule Hüsten und dem neusprachlichen Gymnasium im Rumbecker Holz studierte er in Münster Betriebswirtschaftslehre. Seit dem 1. Oktober 1981 arbeitet er bei der Volksbank (damals noch Volksbank Neheim-Hüsten). 20 Jahre lang war er zuletzt Leiter der Marketingabteilung und zuständig auch für das Sponsoring an die Vereine und Institutionen. Mit seiner Frau Johanna hat er zwei erwachsene Söhne (35 und 37 Jahre alt) und inzwischen vier Enkelkinder. Ehrenamtlich aktiv ist er als Sprecher des KKV Hüsten, im Beirat des Franz-Stock-Komitees. Seine Nachfolge als Marketingleiter bei der Volksbank Sauerland wird Jörg Werdite antreten.

Zuletzt nahmen Sie schon immer zweimal im Jahr eine Auszeit auf der Nordseeinsel Juist. Was bedeutete Ihnen das?

Das ist Erholung pur in einem christlichen Haus auf einer Insel ohne Autos. Da ticken die Uhren langsamer. Seit 15 Jahren fahren wir dahin und erleben tolle Gespräche mit unterschiedlichsten Menschen bei frisch gezapftem Jever und Spaziergängen am Strand bei Wind und Wetter. Auf dem Zimmer gibt es kein TV und kein Radio. Es geht allein ums Sprechen.

Sie sind ein bekennender Christ. Wie war diese Haltung in den Beruf einzubringen?

Ich habe immer versucht, der Bank eine menschliche Seite zu geben. Ich wollte in meiner Rolle zeigen, dass man als Regionalbank - und da ticken auch die Kollegen der Sparkasse nicht anders - den Menschen zur Seite stehen kann. Da war sowohl mein Aufgabenfeld als auch die Form der Genossenschaftsbank wie auf mich und mein Selbstverständnis zugeschnitten.

Wohl kaum jemand in der Region hat einen so engen Kontakt zum und Blick auf das Ehrenamt im Sauerland gewonnen. Was hat Ihnen das bedeutet?

Das Ehrenamt hat einen ganz großen Stellenwert und muss diesen auch weiterhin einnehmen. Das Engagement der Menschen hält die Region und die ganze Gesellschaft zusammen. Ehrenamt aber muss Spaß machen - nur dann kann es erfolgreich sein. Für uns war es ein Geben und Nehmen, wenn eine Bank den Menschen vor Ort auch etwas zurückgibt. Das Miteinandersprechen von Angesicht zu Angesicht ist dabei nicht zu ersetzen.

Fühlen Sie sich eigentlich als Hüstener, Enser oder Sauerländer?

In Ense sind meine Kinder groß geworden und dort habe ich mich in Kirchenvorstand und Schulpflegschaft engagiert. Ich bin aber mit Leib und Seele Hüstener, und mein Herz schlägt für das Sauerland. Und da gucke ich immer über den Tellerrand hinaus. Das war aber auch bei mir ein Entwicklungsprozess, der auch mit unseren Fusionen einherging. Die Menschen ticken hier doch alle gleich.

Sie haben ein besonderes Verhältnis zum Fußball. Wie kommt es zu dieser Leidenschaft?

Der Fußball wurde mir über den Opa in die Wiege gelegt. Selbst habe ich nur bis zur D-Jugend gespielt, aber mit dem VW Käfer sind wir zu jedem Auswärtsspiel des SV Hüsten 09 gefahren. Der Fußball ist mir bis heute wichtig als schönste Nebensache der Welt. Mein Herz schlägt für Borussia Dortmund und Preußen Münster.

Und was ist mit den Kronkorken?

Ich trinke mir gerne ein Pils. Als ich vor fünf Jahren ein Kronkorken-Sammelalbum geschenkt bekommen habe, ging es los. Heute habe ich mehrere Alben mit fast 3500 Kronkorken - und davon ist keiner doppelt. Ich nehme natürlich auch geschenkte Kronkorken, weil ich sonst ja doch zu viel trinken müsste. Viele Freunde, Kollegen und Bekannte helfen mir nun beim Sammeln. Die Kronkorken werden jetzt auch eine zusätzliche Aufgabe für mich: Ich will die Sammlung digitalisieren und zu jedem Korken etwas schreiben.

Hat das Modell „Helmut Schulte“ bei den Banken noch Zukunft?

Ich wünsche mir, dass die Genossenschafts- und Regionalbanken weiter für die Menschen da sein werden. Das muss auch in schwierigen Zeiten weiter gelebt werden. Wir müssen der Bank ein menschliches Gesicht geben. Das kann nicht immer gelingen, aber wir müssen es versuchen. Und dabei gilt: Nicht nur mailen, sondern miteinander sprechen.