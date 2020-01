Heimische Firmen müssen auf Messen keine Angst haben

Die Frankfurter Messegesellschaft sieht nach derzeitigem Stand der Dinge für Aussteller und Besucher der Messen „Ambiente“ (7. bis 11. Februar) sowie „Light + Building“ (8. bis 13 März) keine Gefährdung wegen des Coronavirus. Die Messegesellschaft verweist dabei auf eine aktueller Einschätzung der Behörden. Auf der Konsumgütermesse Ambiente stellen auch zehn Betriebe aus Arnsberg und Sundern und auf der „Light + Bildung“ sind 14 Firmen aus Arnsberg und Sundern vertreten.

„Wir stehen in ständigem und engem Austausch mit den Gesundheitsbehörden. Empfehlungen und Anweisungen der Behörden werden umgesetzt“, teilt die Messegesellschaft mit. Vorsorglich werden in den Messehallen die Reinigungsmaßnahmen in stark frequentierten Bereichen wie Eingänge, Türgriffe, Rolltreppenläufe erhöht. Weiterhin werden zusätzliche Desinfektionsmittelspender auf dem Gelände positioniert.

Bisher (Stand Mitte dieser Woche) hat kein Aussteller der Messen Ambiente und Light + Building seine Teilnahme abgesagt. Allein auf der Ambiente nehmen 600 Aussteller aus China teil. Insgesamt sind 4400 Firmen aus 90 Ländern vertreten.