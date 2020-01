Arnsberg/Hochsauerlandkreis. Der Heimatpreis des Hochsauerlandkreises geht an die drei Kreisschützenbünde Arnsberg, Meschede und Brilon.

Heimatpreis des HSK an Kreisschützenbund Arnsberg

Der vom Hochsauerlandkreis verliehene Heimatpreis ist am Dienstagabend in Meschede an die drei Kreisschützenbünde Arnsberg, Meschede und Brilon überreicht worden. Im Beisein zahlreicher Vertreter aus Reihen der Schützen nahm Landrat Dr. Karl Schneider die Ehrung im Mescheder Kreishaus vor. Wir berichten in Kürze ausführlich.