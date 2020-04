Heimatcheck: Gute Arbeit oder nicht?

Arnsberg/Sundern. Im Heimatcheck können Sie - losgelöst von Coronakrise - das Leben in Arnsberg und Sundern bewerten. Machen Sie mit und gestalten Sie die Zukunft.

Gerade in Zeiten der schlimmen Corona-Krise zeigt sich, wie wichtig gute Arbeit in der Verwaltung und wie wichtig ein besonnenes Handeln in der Kommunalpolitik sind. Das gilt in Ausnahmesituationen wie jetzt, das ist aber auch maßgeblich ausschlaggebend für die Zukunftsgestaltung von Kommunen.

Gerade deshalb hat unsere Zeitung die Fragestellung „Wie zufrieden sind Sie mit der Arbeit der Verwaltung und der Kommunalpolitik?“ mit in den Fragenkatalog unseres Heimatchecks aufgenommen.

Während der eskalierenden Lagen rund um die Ausbreitung des Coronavirus haben die Verwaltungen in Arnsberg und Sundern schnell reagiert, nach den vom Land beschlossenen Schließungen Lösungen für Betreuungen in Kitas und Schulen organisiert, die Kontrolle der Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen eingeleitet, Hotlines für Bürgerinnen und Bürger aufgebaut und täglich in Krisenstäben getagt.

Kommunalpolitik zieht mit

Die Kommunalpolitik hat sich der Situation ebenfalls untergeordnet und nutzt das Thema Corona fast ausnahmslos nicht für den Wahlkampf im Hinblick auf die ja immer noch für Sonntag, 13. September, angesetzten Kommunalwahlen in NRW, sondern zeigt sich vielmehr als unterstützende Kraft des Verwaltungshandelns.

Dieses Verhalten darf ebenso in die Beurteilung bei der entsprechenden Frage des Heimatchecks einfließen wie der kommunalpolitische Alltag: Da geht es dann darum, wie bürgernah arbeitet die Verwaltung, wie gut kommuniziert sie und wie schnell setzt sie Maßnahmen um.

Die Politik ist danach zu bewerten, wie zielführend sie Ideen auf den Weg bringt, wie konstruktiv sie das

Handeln der Verwaltung begleitet und kontrolliert und wie es ihr gelingt, die Bürger der Stadt in die politischen Entscheidungen einzubinden.

Das läuft zuweilen nicht in jeder Kommune gleich ab: So könnte die Bewertung in der Röhrstadt Sundern anders ausfallen als in Arnsberg. Der Heimatcheck aber bietet ohnehin unter wp.de/heimatcheck-arnsberg stadtscharfe Fragebögen an, die gezielte Antworten ermöglichen.

Auswertung für Sundern und Arnsberg

Teilnehmer nennen gleich zu Beginn ihren Wohnort: Es wird dementsprechend zu allen Fragen eine Auswertung für Sundern und eine für Arnsberg geben.

Machen Sie mit, geben Sie Schulnoten für Verwaltung und Kommunalpolitik sowie für viele andere Themenfelder und gestalten Sie durch Ihre Bewertung ein Stück Zukunft ihrer Heimatstadt.