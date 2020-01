Handlungskonzept „Zukunft Wohnen In Arnsberg“

Die von der Stadt Arnsberg in Auftrag gegebene Wohnungsmarktanalyse kam bereits Ende 2018 zu dem Ergebnis, dass nur jeder dritte strukturell bedingte Leerstand aktiviert werden kann.

Zum städtischen Handlungskonzept „Zukunft Wohnen In Arnsberg“ gehört auch eine Wohnbaulandprognose bis in das Jahr 2030. Demnach fehlt in Neheim, im Vergleich zu den anderen Arnsberger Stadtteilen, das meiste Bauland.

Dem Bedarf werden sogenannte Potenzialflächen gegenübergestellt. Als Potenzialflächen gelten unbebaute Flächen, die im Flächennutzungsplan größer als 2000 qm sind (50 Ende 2018). Hinzu kommen Flächen in rechtskräftigen Bebauungsplänen.