Hachener Schützen bitten um Ideen für optimalen Festablauf

Die Schützenbruderschaft St. Michael Hachen will den Ablauf des Schützenfestes verbessern und sich noch stärker in die Dorfgemeinschaft einbringen. Damit all dies in guter Abstimmung mit den Hachener Bürgern passieren kann, startet die rund 600 Mitglieder starke Bruderschaft eine Bürgerumfrage.

„In dieser Woche werden an alle Haushalte in Hachen Anschreiben mit einem Fragebogen verteilt“, berichtet der Hachener Oberst Uwe Lemli. Für die Umfrage hatte die Bruderschaft eine Arbeitsgruppe gebildet, dem auch auch das Mitglied des geschäftsführenden Vorstands, Lukas Müller, angehört. Mit Oberst Uwe Lemli und Beisitzer Lukas Müller sprach unsere Zeitung über die konkreten Zielsetzungen der Bürgerumfrage.

Sundern Rückgabe der Fragebögen bis 1. Februar erbeten Die Hachener Schützenbruderschaft bittet die Bürger, den ausgefüllten Fragebogen bis 1. Februar 2020 in Boxen einzuwerfen, die in dieser Woche im Kaufpark, bei der Volksbank und Sparkasse sowie im Friseursalon Himmel aufgestellt werden. Der ausgefüllte Fragebogen kann auch per Mail geschickt werden an: gfv@schuetzenbruderschaft-hachen.de Die Beantwortung des Fragebogens erfolgt anonym. Die Bruderschaft bittet allerdings, in einer Rubrik die Altersgruppe des Antwortgebers (16 bis 24 Jahre oder 25 bis 40 Jahre oder 41 bis 60 Jahre oder über 60 Jahre) anzukreuzen.

Es gibt drei Fragenbereiche, die offen - also ohne Auswahl von Antwortmöglichkeiten - beantwortet werden sollen. Zunächst fragen die Schützen: „Welches Bild haben Sie von der Schützenbruderschaft? Was kann die Schützenbruderschaft für die Dorfgemeinschaft tun?“ Laut Oberst Lemli wäre die Bruderschaft dafür offen, verschiedene Räumlichkeiten in der Halle auch anderen Vereinen nach Absprache zur Verfügung zu stellen.

Denkbar wäre zum Beispiel Probenarbeit eines Chores. Auch könne es ja auch noch Gruppen geben, die Treffpunkte suchten. Oberst Lemli könnte sich zur Förderung der Dorfgemeinschaft auch vorstellen, dass die Hachener Bruderschaft zusammen mit anderen örtlichen Vereinen eine (neue) gemeinsame Veranstaltung ausrichtet.

Soll am Schützenfestmontag durchgefeiert werden?

Der zweite Fragenbereich richtet sich auf die Gestaltung des Schützenfestes. Oberst Uwe Lemli und Beisitzer Lukas Müller sehen Verbesserungsbedarf für den Schützenfestmontagnachmittag. Mit den Besucherzahlen am Samstag und Sonntag sei man zufrieden. Im Blickpunkt stehe die grundsätzliche Frage: Wollen die etwas älteren Hachener am Montagnachmittag durchfeiern? Falls ja, was soll angeboten werden ? Die Montagsdisco im kleinen Saal werde von der Jugend zwar gut angenommen, doch manche Älteren zögen sich dann zurück und kämen teilweise am späten Nachmittag oder abends nicht wieder zurück. Selbstverständlich können Bürger in der Umfrage aber auch Anregungen für Festablauf-Änderungen am Samstag oder Sonntag machen. Die in diesem Zeitungsbericht erwähnten Gedanken von Lemli und Müller sollen generell keine Vorgaben für die Umfrage sein.

Im dritten Bereich der Umfrage schreiben die Schützen : „In den vergangenen Jahren ging die Beteiligung am Vogelschießen immer weiter zurück. Unter welchen Umständen könnten Sie sich vorstellen, Teil der Gemeinschaft der Königinnen und Könige zu werden?“ Zum Problem der Königsfindung meint Lukas Müller: „Leider kursieren im Dorf utopische Summen zur Frage: Wie viel Euro kostet einem König ein Königsjahr?“

Schussgeld für König

Müller und Lemli betonen, dass jeder König selbst bestimmen könne, wie viel Geld er ausgeben möchte. Der Oberst erinnert auch an das Schussgeld der Bruderschaft für den neuen König. Manchmal wollen Schützen auch wegen diverser Terminverpflichtungen nicht König werden. Oberst Lemli betont dagegen, dass in der Bruderschaft durchaus andere private Gründe eines Königs akzeptiert werden würden, wenn er zum Beispiel beim Besuch eines Schützenfestes in Nachbarorten nicht dabei sein könne.