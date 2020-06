Im GL-Mode-Geschäft an der Neheimer Apothekerstraße zeigt Geschäftsführer Volker Leesberg ein Sakko. „Wir freuen uns über die starke Verbundenheit unserer Kunden mit unserem Geschäft, was die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf unser Geschäft erträglich macht", so Volker Leesberg.