Grüne: Arnsberg soll schutzbedürftige Geflüchtete aufnehmen

Die Zustände an der tükisch-griechischen Grenze und auf Lesbos werden für Flüchtlinge immer dramatischer.

Bündnis 90/Grüne fordern Bürgermeister Bittner auf, dass sich auch Arnsberg anbieten sollte, „besonders schutzbedürftige Flüchtlinge“ aufzunehmen.

„Sieben Oberbürgermeister/-innen wenden sich an die Bundesregierung, um besonders schutzbedürftige Geflüchtete aufnehmen zu dürfen“, stellt Verena Verspohl, Sprecherin der Arnsberger Grünen fest, „.von Arnsberg ist dazu nichts zu hören“.

Dabei habe der Rat vor eineinhalb Jahren beschlossen, sich der Initiative „Seebrücke“ anzuschließen. Hier kündigten Städte an, Menschen aufnehmen zu wollen, die bei der Flucht über die Meere in Seenot geraten waren.

„Wir sind der Meinung, dass Arnsberg ebenso Schutz bieten kann“, sagt Verspohl. Bündnis 90/Grüne fordert Bürgermeister Ralf Paul Bittner auf, sich ebenfalls an die Bundesregierung zu wenden. Dass die Bundestagsabgeordneten von CDU, SPD, FDP und AfD haben gegen eine Aufnahme von 5000 Menschen gestimmt hätten, so Verspohl, sei inhuman. „ Die Städte müssen das deutlich machen und ihre Bereitschaft für Humanität zeigen“, fordern Verena Verspohl und Jan Ovelgönne als Sprecher von Bündnis 90/Die Grünen in Arnsberg.