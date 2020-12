Gottesdienst-Alternativen bezeugen Glauben in Verantwortung

Arnsberg/Sundern Redaktionsleiter Martin Haselhorst hält Absage der Festgottesdienste für alternativlos und zieht Hoffnung aus kreativen Ersatz-Ideen.

Ein kluge Entscheidung. Die katholischen Kirchen in Arnsberg und die evangelischen Kirchen im Kirchenkreis Arnsberg haben die Weihnachtsgottesdienste und alle Präsenzmessen bis zum 10. Januar abgesagt. Das ist bitter. „Sogar im Krieg gab es eine Christmette, solange die Kirche nicht zerstört war“, erzählt mir meine Mama. Die ist jetzt stramm in den 80 und sieht sich – so fit sie sich auch noch fühlt - jetzt der größten Bedrohung seit ihren Kindheitstagen ausgesetzt. Auch sie hat Angst vor dem Virus.

Viele Gedanken gemacht

Kein Zweifel: Die Gemeinden haben sich sehr viel Gedanken über Hygienekonzepte gemacht, wie der Kirchgang mit Messe doch noch möglich sein kann. Viele Ehrenamtliche habe da reichlich Engagement in die Planung eingebracht. Das war großartig. Nicht weniger Größe wird nun aber gezeigt, wenn eine Entscheidung zur Absage gefällt wird, weil es Restzweifel über die Verantwortbarkeit gibt. In Sundern haben sie an ihren ohnehin anderen Plänen festgehalten, wollen aber die Messen auf dem weitläufigen Sportplatz oder in Schützenhallen feiern – mit viel Abstand, guten Konzepten und vor allem dem Streaming-Dienst für die Daheimbleibenden. Auch das kann man machen, wenn man es wie in Sundern nach gründlicher Überlegung für verantwortbar hält, nicht aber weil man aus Prinzip an einem Recht der katholischen Kirche zur Messfeier zur Weihnacht festhalten will.

Teil der solidarischen Gesellschaft

Letzteres wäre nämlich fatal gewesen, weil sich die katholische Kirche nicht sturr beharrend neben die vielen kollektiven Einschränkungen, die fast alle Menschen der Gesellschaft, Gastronomen und Einzelhändler nun erleben müssen, stellen darf. Auch hier ist müssen Verantwortung und Solidarität spürbar sein und „von oben“ vorgelebt werden – so wie es fast alle Menschen aus den Gemeinden in Arnsberg und Sundern doch auch tun.

Diese Weihnacht wird anders sein. Für jeden von uns: wir feiern in kleineren Familienverbünden, verzichten auf den Besuch von Geschwistern und teilen uns auf, um den Großeltern einen sichereren und verantwortbareren Rahmen zum Feiern zu bieten. Zum zweiten Mal in meinen 55 Lebensjahren verbringe ich einen Weihnachtsabend nicht mit meiner Schwester und meiner Mutter, sondern nur mit meiner eigenen Familie. Trost gibt mir aber, dass bei uns niemand alleine feiern muss und dass wir alle – Enkel, Kinder, Geschwister und Großeltern - aufeinander aufpassen.

Alternativen machen Mut

Wir sind uns nahe auf Distanz – und so wird es auch mit dem lieben Gott und dem Jesuskind gehen. Wo normale Gottesdienste nicht verantwortbar sind, haben sich viele engagierte und kreative Menschen auch hier im Sauerland Gedanken gemacht, wie das kirchliche Weihnachtsfest trotzdem in die Häuser kommen kann. Video-Streaming, You Tube Videos von Krippenspielen, Tütchen mit der Weihnachtsanleitung für zu Hause – und auch die Messfeiern an ganz weiträumigen Orten wie in Sundern - sind mehr als nur gute Alternativen zum herkömmlichen Gottesdienst an den Festtagen. Sie sind Ausdruck einer lebendiger Gemeinde und eines in der Gegenwart und seinen Problemen – so wie jetzt Corona – fest verankerten Glaubens. Danke an alle, die hier in Arnsberg und Sundern etwas möglich machen.

+++ Mehr Nachrichten aus Arnsberg, Neheim und Sundern finden Sie auf unserer Stadtseite +++