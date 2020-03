Polizei Gestohlener Motorroller brennt am Triftweg in Voßwinkel

Voßwinkel. Ein auf Bergheim gestohlener Motorroller stand in der Nacht zum Dienstag in Voßwinkel in Flammen.

Am frühen Dienstagmorgen wurde der Polizei ein brennender Motorroller in Höhe des Ehrenmals am Triftweg in Voßwinkel gemeldet. Als die Polizei gegen 3.15 Uhr am Brandort eintraf, flüchteten zwei Personen zu Fuß. Eine weitere Person flüchtete auf einem Kleinkraftrad. Trotz direkt eingeleiteter Fahndung gelang den drei Personen die Flucht.

Die Feuerwehr löschte den brennenden Roller. Nach bisherigen Erkenntnissen geht die Polizei davon aus, dass der Roller zuvor auf Bergheim gestohlen wurde.

Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter Telefon 02932 - 90 200 entgegen.