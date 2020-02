Genehmigt: Realschule Hüsten darf alle Kinder aufnehmen

Die Bezirksregierung Arnsberg erteilte wie erwartet die Sondergenehmigung, dass die Realschule Hüsten alle 124 angemeldeten Kinder für das Schuljahr 2020/21 aufnehmen darf. Eigentlich hätte die Schule nur 135 Plätze in fünf Klassen zur Verfügung gehabt, von denen 13 an Kinder mit besonderem Förderbedarf vergeben waren. So wären 122 Plätze frei gewesen. Schnell waren sich Stadt Arnsberg und die Schulleitung aber einig, dass auf ein Losverfahren bei nur zwei „übermeldeten“ Schülern verzichtet werden sollte. Die Bezirksregierung stimmte der Mehraufnahme von zwei Schülern zu. Das teilte Jochen Krautstein vom Fachdienst Schule der Stadt Arnsberg nun mit.

SUG und Mariengymnasium

Auch an den beiden bischöflichen Gymnasien der Stadt Arnsberg hat bereits ein Anmeldeverfahren stattgefunden: Am St. Ursula-Gymnasium in Neheim werden 93 Kinder für die künftige Klasse 5 angenommen. Das Mariengymnasium in Arnsberg verbuchte 83 Anmeldungen. „Wir haben noch etwas Luft“, sagt der neue Schulleiter Herbert Loos. Das Mariengymnasium wird dreizügig ins neue Schuljahr starten. An den anderen städtischen weiterführenden Schulen findet das Anmeldeverfahren vom 17. bis 19. Februar statt.