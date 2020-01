Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Geänderte Friedhofssatzung

Die Zulässigkeit von Tierbestattungen in Urnen haben die Städte Arnsberg und Sundern in ihren Satzungen für die städtischen Friedhöfe aufgenommen. Sie lehnen sich dabei an die Mustersatzung des Städte- und Gemeindebundes Nordrhein-Westfalen von Oktober 2018 an.

Die Stadt Arnsberg hat nach kommunalpolitischem Beschluss die Friedhofssatzung zum 1. Januar 2020 geändert. In der Stadt Sundern wurde die Tier-Bestattungserlaubnis zum 27. September 2019 in die Friedhofssatzung aufgenommen.

Tierhalter, die sich nicht an die strengen Regeln für Tierbestattungen auf Kommunalfriedhöfen halten, machen sich strafbar. Sie könnten mit einem Bußgeld bis zu einer Höhe von 1000 Euro bestraft werden.