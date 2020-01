„Frischere“ Aldi-Filiale am Schützenhof eröffnet Samstag

Der Aldi-Markt am Arnsberger Schützenhof ist in den vergangenen Wochen gründlich auf Vordermann gebracht worden – und wird am Samstag neu eröffnet.

„Moderner und deutlich freundlicher gestaltet“: Am Samstag eröffnet am Arnsberger Schützenhof der Aldi-Markt neu.

Filialverantwortlicher Lukas Pogoda meint dazu: „Die vergangenen Wochen waren sehr arbeitsintensiv, aber es hat sich gelohnt. Die ,neue’ Filiale schaut wirklich klasse aus.“

Am Eröffnungstag erwartet die Kunden nicht nur eine „frischere“ Filiale des Discounters, sondern auch ein großes Gewinnspiel: Die ersten 100 Besucher bekommen als Willkommensgeschenk jeweils ein Rubbellos, in dem sich attraktive Sofortgewinne befinden. Als Hauptgewinn winkt ein 500 Euro-Einkaufsgutschein. „Wir möchten damit ein kleines Dankeschön für die langjährige Treue zurückgeben“, so Pogoda.

Der Liebfrauenkindergarten wird darüber hinaus Waffeln backen und verschenken. Für jede ausgegebene Waffel wird Aldi 50 Cent an den Kindergarten spenden. Zudem stellt das Unternehmen alle Zutaten für die Herstellung des Waffelteigs.

Helles Licht- und Farbkonzept

Neben einem hellen Licht- und Farbkonzept wurde die Warenpräsentation in der Arnsberger Aldi-Filiale noch übersichtlicher gestaltet.

Dabei liegt der Fokus auf den Frischebereichen. Direkt am Eingang erwartet die Kunden eine Backstation mit mehr als 38 verschiedenen Brot- und Backwaren, darunter auch süße Teilchen und herzhafte Snacks. Und wer mag, der kann mit einer Brotschneidemaschine direkt vor Ort das Brot nach Belieben portionieren.

Arnsberg An mehreren Standorten im Stadtgebiet präsent Aldi Nord gehört zu den international führenden Handelsunternehmen. Mit einer mehr als 100-jährigen Kaufmannstradition steht die Marke Aldi in Deutschland für die Nummer eins im Discount. Den entscheidenden Beitrag zum lang anhaltenden Erfolg der Unternehmensgruppe leisten rund 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Deutschland sowie in Belgien, Dänemark, Frankreich, Luxemburg, den Niederlanden, Polen, Portugal und Spanien. Aldi ist gleich an mehreren Standorten im Stadtgebiet Arnsberg vertreten.

Das Herzstück des neuen Marktes bildet laut Unternehmen die neue Frischeinsel mit einem vollständig erneuerten Obst- und Gemüsebereich. „Hier“, so Pogoda, „können Kunden in heller Atmosphäre zwischen saisonalem und regionalem Obst und Gemüse wählen. Die Anlieferung der Waren erfolgt täglich frisch.“Diese Frische setze sich weiter durch den Markt fort – mit in neuen Kühlwandregalen angebotenem frischem Fleisch und frischem Fisch.

Das neue Convenience-Regal biete zudem ein breites Angebot an schnellen Snacks wie Smoothies, vorgeschnittenen Salaten, frischen Fertiggerichten sowie gekühlten Getränken. Für Kunden, die Inspirationen suchen, finde sich in den „Themenwelten“ eine attraktive Auswahl: von Bioprodukten über Weine bis hin zu neuen Produkten.

Modernisierungsstrategie

„Bei allen Neuerungen und Optimierungen bleiben wir natürlich Aldi. Das bedeutet, dass der Einkauf nach wie vor schnell, einfach und preisgünstig ist“, unterstreicht Regionalverkaufsleiter Ingo Wenner.

Bereits seit einigen Jahren verfolge Aldi Nord eine konsequente Modernisierungsstrategie.

In den kommenden Jahren würden so sukzessive alle rund 200 deutschen Aldi Nord-Märkte modernisiert. Darüber hinaus werde das Eigenmarkensortiment kontinuierlich um Neuheiten wie beispielsweise Bio- und Fairtrade-Produkte oder vegetarische und vegane Artikel erweitert.

Alle Neuerungen seien dabei stets auf die Wünsche der Kunden ausgerichtet, betont Wenner:

„Modernisierung ist für uns ein kontinuierlicher Prozess, bei dem in erster Linie die Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden unser Antrieb sind“, so der Regionalverkaufsleiter weiter.