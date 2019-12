Friedenslicht leuchtet in Arnsberg

„Mut zum Frieden“, das ist das Motto der diesjährigen Aktion „Friedenslicht“, an der sich Pfadfinder aus ganz Europa beteiligt haben. Vom Stamm Arnsberg-Liebfrauen reisten die Mitglieder des katholischen Jugendverbandes vor wenigen Tagen nach Dortmund, um dort an einer Aussendungsfeier für das Licht teilzunehmen.

Mit fast 30 Pfadfindern der Deutschen Pfadfinderschaft St. Georg machte sich der Stamm Arnsberg auf den Weg zum Friedenslicht aus Bethlehem.

Von den Wölflingen bis zu den Rovern - das sind die unterschiedlichen Altersstufen der Pfadfinder - beteiligten sich Stammesangehörige der verschiedenen Jahrgänge an der Aktion und wurden zudem noch von motivierten Eltern in die Ruhrgebietsstadt begleitet. Wieder einmal waren die Arnsberger Pfadfinder zur Aussendung in die St. Josefs Kirche in Dortmund-Nordstadt eingeladen worden.

Einladung nach Dortmund

Dort fand gemeinsam mit Hunderten von Pfadfindern aus dem Erzbistum Paderborn der feierliche Gottesdienst statt. Für die Stammesvorsitzenden Britta Schwingenheuer und Niclas Lamberty ist die Aktion in jedem Jahr ein Muss und fester Bestandteil des Terminkalenders. „Unser Stamm fährt regelmäßig und gerne mit einer Abordnung aus allen Stufen zur Aussendung“, sagt Britta Schwingenheuer. Ist doch der Besuch in Dortmund auch stets mit einem Rundgang über den Weihnachtsmarkt auf dem Hansaplatz unweit des Westenhellwegs verbunden. Nach der Messe, in der das Friedenslicht über Kerzen an alle Pfadfindergruppen zur Weitergabe in den Heimatstädten verteilt wurde, stand für die Arnsberger Pfadfinder schon wieder die Rückreise ins Sauerland an.

Friedenslicht zum Bürgermeister

Im Rahmen eines ökumenischen Jugendgottesdienstes „Connectet“ wurde das Licht noch am Abend von der Johanneskapelle am Brückencenter aus an die Gemeinde weiter gegeben. Seit Dienstag ist das Friedenslicht jetzt auch beim Bürgermeister der Stadt Arnsberg, Ralf Paul Bittner angekommen. Auch das ist schon eine Tradition.

Licht aus Bethlehem

Die Pfadfinder aus Deutschland beteiligte sich schon seit 1994 an der Aktion „Friedenslicht aus Bethlehem“, die schon seit 1986 in Deutschland eine Tradition hat. Mit dem Flugzeug wird das Friedenslicht, das in der Geburtsgrotte Jesu in Betlehem entzündet wurde, nach Wien gebracht. Von dort aus holen es die Pfadfinder in ihre Diözesen und Städte.

Das Friedenslicht steht somit jetzt auch in der Liebfrauenkirche in Arnsberg und hat auch in einigen Seniorenheimen der Stadt sowie dem Hospiz in Arnsberg einen Platz gefunden.