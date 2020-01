Herdringen. Die Freilichtbühne Herdringen bringt Klassiker für den Nachwuchs zurück auf die Bühne. Erwachsene erleben 2020 die Premiere des Stückes „Linie 1“

Freilichtbühne Herdringen: Räuber Hotzenplotz mit Comeback

Auf der Freilichtbühne Herdringen wirft das kommende Sommertheater große Schatten voraus. Die Rollen beim Familientheater „Räuber Hotzenplotz“ und auch beim Erwachsenentheater „Linie 1“ sind vergeben.

„Wir haben versucht, alle Wünsche der Schauspieler zu berücksichtigen“, sagt Detlev Brand, Spielleiter des Familientheaters.

Die Spielerinnen und Spieler durften sich im Vorfeld schon in Listen eintragen, und ihre Interessen – ob Tanzen, Singen, Sprechen oder Statist – bekunden.

Arnsberg Bilanz Wintertheater Im Wintertheater, das die Freilichtbühne im Spielerheim bot, begeisterte das Stück „14-Tage Luxus“ das Publikum. Jede Vorstellung war bis auf wenige Plätze komplett ausverkauft. „Das war ein Riesenerfolg“ schwärmt Thomas Lepping, 1. Vorsitzender der Freilichtbühne. Ein beeindruckendes Bühnenbild ließ die Gäste in eine luxuriöse Welt abtauchen. Hier schwere Ledersessel, dort goldfarbene Accessoires – und die absolute Krönung auf der Bühne: ein Aufzug, so wie es sich für eine Hotel-Lobby gehört. Hier hatten die Bühnenbauer ganze Arbeit geleistet.

Der Räuber Hotzenplotz hat schon mehrmals die Freilichtbühne in Herdringen besucht. Auch dieses Mal wird wieder die Kaffeemühle von Kasperls Großmutter stibitzt. Doch die muss wieder her, weil sonst die Großmutter sehr traurig ist. Das können Kasperl und sein Freund Seppel nicht dulden. Sie nehmen die Verfolgung des Räubers auf – und sind ihm schon bald auf den Fersen. Dabei stürzen sie Hals über Kopf in eine abenteuerliche Welt: Die beiden Freunde werden gefangen gesetzt, geraten in Petrosilius Zwackelmanns Zauberbann und müssen eimerweise Kartoffeln schälen, bevor Kasperl auf eine in eine Unke verwandelte Fee trifft. Das Stück lässt sicherlich Jung und Alt ins Schwärmen geraten.

Die Erwachsenen freuen sich darauf, wieder den Mann mit den sieben Messern zu sehen – und auch die Kinder sind gespannt, wie die Geschichte wohl ausgeht.

Für die Jugendlichen und Erwachsenen wird erstmalig auf der Freilichtbühne Herdringen das Stück „Linie 1“ angeboten. Aber das ist nicht die einzige Premiere.

Die langjährige Spielleiterin Saskia Senft übernimmt nun im Erwachsenentheater erstmalig die Regie. Unterstützt wird sie von Max Morlock als Spielleiter und Tim Erlmann, der die musikalische Leitung inne hat. Das Stück „Linie 1“ spielt in Berlin in den 80er Jahren.

Flucht von zu Hause

Ein junges Provinzmädchen ergreift die Flucht von zu Hause. Motiviert durch die flüchtige Bekanntschaft mit einem Rockmusiker kennt sie nur noch ein Ziel, Berlin.

Sechsuhrvierzehn“ erreicht sie Bahnhof Zoo. Getrieben durch den Wunsch auf ein Wiedersehen, begibt sie sich auf die Suche nach ihrem „Märchenprinzen“. Unterwegs in der U-Bahn Linie 1 begegnet sie interessanten und schrägen Großstadtcharakteren. Typen, deren Geschichten und Schicksale das Handeln des Mädchens beeinflussen.

Ob sie am Ende ihre große Liebe finden wird? Welche Menschen begleiten und prägen ihren Weg?

Eine Geschichte über das Leben und Überleben in der Großstadt, über Hoffnung und Anpassung, Mut und Selbstbetrug, Lachen und Weinen.

Eine Geschichte zum Träumen und Nachdenken – untermalt mit Musik im Stil der 80er Jahre.

Karten für das Sommertheater sind ab sofort unter oder via Internet: www.flbh.de zu buchen.