Hüsten. Der kfd St. Petri gelingt mit „Frauenkarneval in Hüsten“ ein prächtiger Neustart. Publikum ist vom Programm begeistert

Frauenkarneval in Hüsten: Tolle Kostüme und lustige Lieder

Bunte Girlanden an der Decke und nicht weniger bunte Kostüme an den Tischen: Die Hüstener Frauen feierten am Freitagabend ihren Karneval vor ausverkauftem Haus. Nach einem rund dreistündigen Unterhaltungsprogramm wurde die Tanzfläche zur Musik von Entertainer „Balu“ – Dirk Balschus – gestürmt. Genau so hatte sich der Vorstand der kfd St. Petri Hüsten die Neuauflage des angestaubten Petrinenballs vorgestellt, die jetzt schlicht Frauenkarneval in Hüsten genannt wurde.

Manuela Dünnebacke, die kfd-Vorsitzende in St. Petri, eröffnete nach den ersten Schunkelrunden zur Musik gut gelaunt den Abend. „Heute sollt ihr Kummer und Sorgen vergessen – erhebt eure Gläser und habt viel Spaß!“, rief Dünnebacke den Frauen im bis in den hintersten Winkel gefüllten Petri-Saal in Hüsten zu. Das ließen sich die Frauen, die in wohl überlegten Kostümen und verschiedenem Alter zum Feiern gekommen waren, nicht zweimal sagen. Und dazu übergab Manuela Dünnebacke das Mikrophon nach der Eröffnung gleich weiter an die Moderatorin des lustigen Abends: Gabi Mutzenbach, Hüstener Multitalent, trat wieder in ihrer Rolle als Sauerländer Tante „Charlotte“ auf.

Pfarrer Daniel Meiworm (links) als Ordensschwester mit Tobias Hasselmeyer als Petrus – das Pastoralteam St. Petri begeisterte mit einem lustigen Sketch vorm Himmelstor. Foto: Frank Albrecht

Mit ihren lauten Gedanken über die richtige Wahl der Kleidung und die dazu passende Dauerwelle gestand sie vor Publikum, mal etwas für das Äußere tun zu wollen. Ihr Kleid, das doch dem einer Fernsehansagerin gleich, habe sie zwar mit Kölnisch Wasser auffrischen müssen und trotzdem sei es ihr gelungen, das Casting der Frauengemeinschaft zu gewinnen. Der Vorstand der kfd machte gleich nahtlos weiter: Mit Herzkissen geschmückt sangen die Damen den Schlager „Wir sind für die Liebe gemacht!“.

Neun Tanzsterne vermochten den ganzen Saal mit ihrem Gardetanz zu begeistern. Stürmisch gefeiert wurden die gelungene Choreografie und die tänzerischen Leistungen, die die jungen Damen mit einem breiten Lächeln auf das Parkett im Petri-Saal brachten. Wie geplant hatten im Programm alle Gruppen der Frauengemeinschaft Raum für ihre Sketche bekommen. Die Frauenzimmer unterhielten mit einem, der sich von Online-Handel bis Nachhaltigkeit beschäftigte. Die Sonnenburgfrauen konnten dann mit einer wirklich lustigen Darbietung überzeugen: Fünf Damen teilten sich je zu zweit je ein Bein einer Leggins – ein logistische Herausforderung schon beim Einmarsch! Ihr Tanz in schwarzem und weißen Stoff begeisterte das Publikum dann aber umso mehr.

Menschliche Bedürfnisse

Welche menschlichen Bedürfnisse es bei einem Kinobesuch zu erleben gibt, erzählten im Programm die Frauenzimmer mit ihrem zweiten Sketch. Auf sechs Kinostühlen in der ersten Reihe herrschte allerlei Trubel und Verwirrung, sehr zum Gefallen der Gäste. Ohne Worte gab es jede Menge zu lachen, und die Kino-Frauen zeigten, dass ihnen vom Nasenbohren bis zum Schminken im Sessel keine der menschlichen Verhaltensweisen fremd sein muss. Immer wieder rief Gabi Mutzenbach zur Musik von Entertainer Balu Schunkelrunden im Saal auf, auch um die nötigen Umbaupausen zu überbrücken. Die für das Pastoralteam mit Daniel Meiworm, Dominic Niemiec, Michael Stieler, Christiane Feldmann, Julian Möller und Tobias Hasselmeyer viel besonders lang aus. Letzterer spielte als Petrus den Wächter des neuen Himmelstores, das nur noch mit Transponder zu öffnen war.

Arnsberg Im Gruppenwettbewerb siegt Kartenspielgruppe Beim Kostümwettbewerb für Einzelpersonen siegte Anna im Kostüm eines Rehleins. Das Duo „Kiss“ mit Luftgitarren kam auf zweiten Platz; auf den dritten Platz kam das Adlerkostüm. Beim Gruppenwettbewerb siegten die Frauen der Doppelkopf-Runde, die als Kartenspielgruppe mit acht Frauen einheitlich beim Ball aufliefen. Die Männer der Vorstandsakteure aus der katholischen Frauengemeinschaft St. Petri übernahmen traditionsgemäß die Bewirtung der Damen im Saal

Über Minuten hinweg stellten sich immer neue Menschen vor, die – aus einer Kunstnebelwolke entstiegen – Einlass in das Reich Gottes begehrten. Den Saal vollends zum Toben brachten Pfarrer Meiworm und Vikar Niemiec, die als Ordensschwestern vor Petrus standen. Im Auftrag des Herrn sollte noch mit Hilfe des Praktikanten die Bibel „entfleischt“ werden – im Alten Testament feierten vegetarische Speisen Einzug. Sechs Monate Vorbereitung waren auf dem Weg zum Finale der Show den Tanzsternen bei ihrem Showtanz anzusehen.

In tollen Kostümen und mit einer perfekten Choreografie machen sie den Gästen des Abends Spaß. Nach der Auflösung des Kostümwettbewerbs, zu dem der kfd-Vorstand im Vorfeld aufgerufen hatte, sorgte für beste Unterhaltung noch Schlagersänger Ingo Tillmann von der Freilichtbühne Herdringen. Im Kostüm der Show „Schlager lügen nicht!“ faszinierte er mit „Sieben Fässer Wein“ und „Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben“ und nahm den Saal mit allen Frauen spielend in die Partystimmung mit. In dieser wurde noch bis tief in die Nacht zur Musik gefeiert und getanzt.