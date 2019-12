Förderverein Marienhospital kritisiert Informationspolitik

„Das ist absolut nicht in Ordnung.“ Nämlich die „grottenschlechte“ Informationspolitik der Geschäftsführung des Klinikums Hochsauerland zur Zukunft des Standortes Marienhospital in Arnsberg gegenüber dem Personal und besonders auch der Bevölkerung, schimpft Dr. Hartmut Bauer als Vorsitzender des Fördervereins Marienhospital. Wie berichtet, soll die Einrichtung langfristig nicht mehr als Krankenhaus, sondern - wenn überhaupt - für die Gesundheitsfürsorge herangezogen werden.

Gerüchte kursieren schon lange

Das entsprechende Gerücht habe, so Dr. Bauer, schon lange kursiert, doch auf seine Nachfragen habe die Geschäftsleitung die Wahrheit zurückgehalten. „Auch die Arnsberger Ärzteschaft, die schließlich mit dem Hospital zusammenarbeitet, weiß nicht, wie und ob es dort in der Zukunft weitergeht.“

Arnsberg Konzepte sollen Ende 2022 vorliegen Wie berichtet, will das Klinikum Hochsauerland am Standort Karolinen-Hospital insgesamt 88 Mio. Euro investieren – davon 62,5 Mio. Euro förderfähige Baukosten. Die Inbetriebnahme des neuen Notfall- und Intensivzentrums ist Mitte des Jahres 2023 geplant. Im neuen Notfall- und Intensivzentrum werden, so Klinikum-Sprecher Bornkessel, die notfallversorgenden Fachabteilungen und Einrichtungen der drei Arnsberger Häuser des Klinikums entsprechend den Strukturvorgaben des Gemeinsamen Bundesausschusses zur umfassenden Notfallversorgung an einem Standort zusammengefasst. Profil und Versorgungsangebot der Standorte St. Johannes-Hospital und Marienhospital würden im Zuge der in 2023 vorgesehenen Verlagerung der notfallversorgenden Kliniken an den zentralen Notfallstandort neu ausgerichtet. Entsprechende Konzepte seien in Entwicklung und sollen Ende 2022 abgeschlossen sein.

Für den erfahrenen Mediziner, der aus über 50-jährigen Berufsleben Marienhospital und Arnsberger Krankenhausszene aus dem Effeff kennt, ein Ding der Unmöglichkeit. Schließlich treffe eine Geschäftsführung eine Mitteilung, dass ein Hospital langfristig als Krankenhaus wegfalle, nicht aus dem hohlen Bauch heraus. „Das muss vielmehr schon seit langer Zeit feststehen, weil ein solches Vorgehen in der gesamten Zukunftsplanung des Klinikums Hochsauerland zu berücksichtigen ist.“

Aus medizinischer Sicht sei es natürlich absolut nachzuvollziehen und auch sinnvoll, dass man die operativen Fachabteilungen vom Marienhospital wegnehme und am Standort Karolinen-Hospital in Hüsten konzentriere. Zumal die Topographie am Marienhospital keine großen Erweiterungen erlaube. „Aber in Arnsberg könnten weiterhin die nicht-operativen Abteilungen existieren. Auch, weil hier von allen hervorragende Arbeit geleistet wird.“

Doch nun solle es laut Klinikum-Geschäftsführung möglicherweise Gesundheitsfürsorge werden. „Aber was,“ fragt der Mediziner Hartmut Bauer, „bedeutet überhaupt Gesundheitsfürsorge? Wellness?“ Hinter diesem schwammigen Begriff könne sich alles oder nichts verbergen. Auch hier, für die Nachfolgenutzung des Marienhospitals, würden seiner Ansicht mit Sicherheit bereits Pläne, möglicherweise sogar schon sehr konkrete Pläne bestehen. „Weil das für ein verantwortungsvolles Handeln unerlässlich ist. Doch von der Geschäftsführung kommt wieder einmal nur: Schweigen.“

Dr. Hartmut Bauer übt Kritik an der Leitung des Klinikums Hochsauerland. Foto: Wolfgang Becker / WP

Auf der anderen Seite, meint Bauer, könne man sich vielleicht auch entspannt zurücklegen, weil doch nichts passieren werde. „Denn es wurde schon viel angekündigt, und dann hat man nie mehr davon gehört.“ Wie zum Beispiel vom zunächst groß aufgemachten Ausbau des Johanneshospitals in Neheim zur modernen Unfallabteilung. Auch da herrsche Funkstille.

„Hier würde mich interessieren, wie viel Geld bereits in dieses Projekt geflossen ist. Schließlich wurden im Umfeld Häuser aufgekauft, es wurde eine Villa abgerissen und es wurden Pläne angefertigt. Das bekommt man nicht für 3,60 Euro.“

Allerdings, so Bauer weiter, könnte jetzt mit dem Einstieg der Alexianer GmbH (wir berichteten) ein anderer Wind wehen. „Die Machtverhältnisse haben sich verschoben. Die Alexianer verfügen jetzt über 60 Prozent der Anteile und haben damit das Sagen. Aber was genau haben sie vor?“ Und auch das, fordert der Fördervereinsvorsitzende, müsse transparent gemacht werden. „Darauf haben Personal und die auf eine vernünftige Gesundheitsversorgung angewiesene Bevölkerung ganz klar einen Anspruch.“

So komme es ihm derzeit wie bei einem Geflügelzüchter vor, sagt Dr. Hartmut Bauer: „Ein schöner Hahn, das Karolinenhospital, wird hervorragend aufgepäppelt, ein Huhn, das Johannes-Hospital, gerupft und das andere Huhn, das Marienhospital, geschlachtet.“