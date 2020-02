Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Firma Meyer + Partner hat viele Objekte entwickelt

Das Immobilienunternehmen Meyer + Partner hat im Laufe der Jahre insbesondere in der Neheimer City (Haupt und Apothekerstraße) für viele neue Wohn- und Geschäftshäuser gesorgt.

So wurden große Ladenflächen geschaffen, damit sich Unternehmen wie Mayersche Buchhandlung, New Yorker und C & A ansiedeln können. Meyer + Partner ist deutschlandweit tätig, zuletzt in Stuttgart und Kassel.