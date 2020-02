Arnsberg/Sundern. Klare Kante von der FDP-Basis in Arnsberg zur Kemmerich-Wahl in Thüringen. Nur ein Facebook-Post von Cronenberg löst Kritik der Konkurrenz aus.

FDP-Basis will Kemmerich-Rücktritt - Cronenberg gratuliert

Klare Ansage an den neu, mit den Stimmen der AfD gewählten FDP-Ministerpräsidenten Thomas Kemmerich in Thüringen von den Parteigenossen an der Basis im Sauerland. Lediglich eine erste Reaktion vom Bundestagsabgeordneten Carlo Cronenberg aus Müschede auf Facebook („Sensationell!“) unmittelbar nach der Wahl irritiert vor allem die politische Konkurrenz.

Cronenbergs Facebook-Post

Cronenberg hatte gestern nachmittag auf Facebook geschrieben. „Sensationell. Unser Freund Thomas Kemmerich ist neuer Ministerpräsident“ und gratulierte herzlich. Wichtig, so schrieb er aber auch, sei die Feststellung, dass „es keine Zusammenarbeit egal in welcher Form mit politischen Exztremisten in Thüringen gibt“.

Klare Worte aus Arnsberg

„Die FDP Arnsberg distanziert sich von den Geschehnissen in Thüringen!“, schreibt der Stadtverband auf seiner Facebookseite, „Thomas Kemmerich hätte diese Wahl nicht annehmen dürfen“. Fabian Schrieck, neuer Vorsitzender der FDP Arnsberg, betont, dass dieses Statement auch für ihn ganz persönlich gelte. „Eine Kooperation mit der AfD und das Ausüben eines Amtes -welches nur durch die Stimmen der AfD erreicht wurde- ist nicht tragbar“, so Schriek.

„Keine Zusammenarbeit mit AfD“

Nicht anders sieht es Daniel Wagner, junges Fraktionsmitglied der FDP im Arnsberger Stadtrat: „Es kann und darf keine Zusammenarbeit mit der AfD geben“, sagt er auf Nachfrage unserer Zeitung. „Thomas Kemmerich hätte diese Wahl nicht annehmen dürfen und muss den Weg für Neuwahlen in Thüringen durch seinen Rücktritt freimachen“. Ein liberaler Ministerpräsident dürfe nicht mit den Stimmen der AfD in das Amt gewählt werden. „Die Unvereinbarkeitsbeschlüsse gegen die AfD müssen konsequent Bestand haben“, betont Wagner. Weiterhin schließe er sich „voll und ganz“ den Statements unseres Landesvorsitzenden und des Stadtverbandsvorsitzenden an.

FDP-Landesvorsitzenden Dr. Joachim Stamp hatte sich klar dafür ausgesprochen, dass Kemmerich den Weg zur Neuwahl freimachen müsse und dem FDP-Bundesvorsitzenden attestiert, dass dieser „unmissverständlich klargemacht hat, dass es keine Zusammenarbeit jedweder Art mit der AfD geben kann und wird“. Genau diese Position, so teilt er unserer Zeitung mit, vertritt auch der noch amtierenden FDP-Ratsfraktionsvorsitzende Horst Kloppsteck.

Kritik von der SPD im HSK

Die Sauerländer SPD und die sozialdemokratische Fraktion im Kreistag des HSK zeigen sich am Tag nach der Wahl des Ministerpräsidenten in Thüringen fassungslos. „Ein ungeheuerlicher Vorgang, ein Tabubruch der in der deutschen Nachkriegsgeschichte seinesgleichen sucht. Es ist mir absolut unverständlich, wie die FDP und die CDU in Thüringen sich zu Gehilfen der Höcke-AfD machen können!“, so Reinhard Brüggemann, Landratskandidat und Vorsitzender der SPD im Kreistag. Auch der heimische Bundestagsabgeordnete und Kreisvorsitzende Dirk Wiese hat kein Verständnis für dieses Abstimmungsverhalten: „Die abgekaterte Wahl von Herrn Kemmerich zum Ministerpräsidenten ist ein unvergleichlicher Tabubruch“. Für „die Feierstimmung“ seines Bundestagskollegen Carlo Cronenberg (FDP) in den sozialen Netzwerken findet Wiese ebenfalls deutliche Worte: „Die örtliche FDP und ihr Vorsitzender muss sich auf ihrem Kreisparteitag am heutigen Abend in Föckinghausen die Frage gefallen lassen, ob sie es wirklich akzeptieren möchte, dass ihre eigenen Parteifreunde sich von Rechtsradikalen ins Amt wählen lassen“