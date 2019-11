Ev. Gemeinde Neheim: Bonhoeffer-Kindergarten wird erweitert

Neheim. Neben dem Projekt „Pauluskirche“ (wir berichteten) gab es weitere Themen in der Gemeindeversammlung der evangelischen Kirchengemeinde Neheim.

Ein besonderer Themen-Schwerpunkt war die Wahl des Presbyteriums. Wolfgang Faber gab bekannt, dass er momentan seinen Posten als Vorsitzender aus familiären Gründen nicht ausüben kann. „Ich bedauere es, dass ich den Schritt machen muss, aber plötzlich aufgetretene Umstände zwingen mich dazu“, so Faber. Bis zu den Neuwahlen in 2020 wird Pfarrer Dr. Udo Arnoldi die Aufgaben des Vorsitzenden übernehmen.

Presbyteriumswahlen: Vorschläge sind noch bis 29. November möglich

Die Presbyteriumswahlen haben schon begonnen. Die Gemeindemitglieder können bis zum 29. November Wahlvorschläge im evangelischen Gemeindebüro einreichen. Hierzu liegen selbsterklärende Formblätter aus. Es sind zehn Presbyteriumsmitglieder zu wählen.

Vier der derzeitigen Mitglieder wollen sich aus Altersgründen nicht mehr zur Wahl stellen. Es sind Wolfgang Böhnke, Gundl Busse, Olaf Hoffmann, Karl Georg Wuschansky. Die anderen sechs stellen sich für die Arbeit in der Gemeinde wieder zur Verfügung.

Der Bonhoeffer-Kindergarten wird in 2020 endlich erweitert

Wenn die erforderlichen bürokratischen Wahlvorbereitungen erledigt sind, kann man schon vom 16. Februar bis 27. Februar 2020 per Briefwahl seine Stimme abgeben. „Schöner wäre es natürlich am Wahlsonntag, 1. März 2020, nach der Messe seine Stimme im Gemeindezentrum abzugeben“, wünscht sich Pfarrer Arnoldi. Das Wahlergebnis wird am 15. März 2020 bekannt und die Amtseinführung ist am 22. März vorgesehen.

Faber gab zudem bekannt, dass der Bonhoeffer-Kindergarten in 2020 nun endlich erweitert wird. „Es gibt Platz für eine weitere Gruppe. Es wird nach vorne Richtung Parkplatz angebaut“, so Faber.

„Wir haben gut gewirtschaftet und können nun die Darlehenstilgung einstellen“

In ihrem Kassenbericht stellte Stefanie Schumacher heraus: „Nach einer Restzahlung ist die Finanzierung des Gemeindezentrums abgeschlossen. Wir haben gut gewirtschaftet und können nun die Darlehenstilgung einstellen.“ Das Geld könnte nun in die Jugendarbeit fließen.

Der neue Haushaltsplan 2020 wird im Dezember 2019 vorgestellt. „Wenn das Kapitel Pauluskirche auch noch abgeschlossen ist, haben wir die Möglichkeit, ganz anders zu wirtschaften und mehr für die innere Arbeit zu planen“, meinte Arnoldi.

Auch ein neues Gemeindekonzept wird erarbeitet

Er merkte noch an, dass die Orgel der Pauluskirche nach Frankreich geht. Die Glocken sind schon in Schwerin. Die vorhandenen Kirchenbänke können noch erworben werden. Zurzeit wird an einem neuen Gemeindekonzeption gearbeitet, bis Mitte März 2020 soll es fertig sein.

Übrigens: „Irish Christmas“ mit stimmungsvollen Songs und Geschichten von der grünen Insel gibt es am Sonntag, 29. Dezember, in der Christuskirche Neheim. Beginn ist um 17 Uhr, Einlass ab 16 Uhr.