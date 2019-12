Neheim. Premiere in Neheim: Am Wochenende 13. bis 15. Dezember bietet ein Hüttendorf am Gransauplatz viele Geschenkideen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Erstmals Adventsmarkt am Neheimer Gransauplatz

Erstmals wird es am kommenden Wochenende (13. bis 15. Dezember) einen Adventsmarkt am Neheimer Gransauplatz geben. Gewerbetreibende aus dem Umfeld des Gransauplatzes sowie Vereine haben sich für die Organisation des Hüttendorfs zusammengetan. In etwa zwölf Hütten bieten Vereine, Hobby-Handwerker und Gewerbetreibende weihnachtliche Geschenkideen an. Natürlich ist auch für Speis’ und Trank gesorgt. Geöffnet ist der Adventsmarkt am Gransauplatz am Freitag von 15 bis 20 Uhr, am Samstag von 10 bis 20 Uhr sowie am Sonntag von 12 bis 19 Uhr. Jeweils am frühen Abend gibt es Vorführungen heimischer Akteure (Freilichtbühne, Jäger-Orchester, Hegering Voßwinkel, Schüler aus der Graf-Gottfried-Schule).

So sieht das neue Mini-Kinderbuch mit dem Neheimer Maskottchen „Eddi“ aus. Es geht um „Eddi und die Weihnachtszeit in Neheim“. Foto: Martin Schwarz

Am Wochenende 13. bis 15. Dezember wird auch in der Neheimer Fußgängerzone viel los sein. Der Verein Aktives Neheim lädt zum Besuch der Eisbahn ein. Am 15. Dezember von 12 bis 18 Uhr findet dort auch die Stadtmeisterschaft im Eisstockschießen teil. Am 3. Adventswochenende hält Aktives Neheim für kleine Gäste ein Geschenk bereit. Kostenlos wird das Neheimer Maskottchen „Eddi, das Eichhörnchen“ Kinderbüchlein mit der neuen Geschichte „Eddi und die Weihnachtszeit in Neheim“ verteilen. 5000 Stück hat Aktives Neheim davon drucken lassen.

In der Fußgängerzone wird auch die Arnsberger Tafel mit ihrer schon traditionellen Weihnachtsgans-Verlosung vertreten sein. Neben 100 tief gefrorenen Gänsen kann man weihnachtliche Deko-Artikel oder einen Stutenkerl gewinnen.

Auch am Sonntag, 15. Dezember, laden die Neheimer Geschäfte zum Einkaufen ein. Am verkaufsoffenen Sonntag sind die Läden von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Für Samstag, 21. Dezember, von 18 bis 19.30 Uhr lädt Brillen-Rottler zum offenen Weihnachtssingen mit dem Neuen Chor Neheim ein. Alle können beim Liedersingen mitmachen.